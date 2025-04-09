РПЛ объявила номинантов на гол месяца

РПЛ объявила претендентов на награду за лучший гол месяца по итогам марта.
Для голосования отбирались забитые мячи из четырёх мартовских туров – с 19-го по 22-й. Претендующие игроки – полузащитник «Краснодара» Батчи, нападающий «Ахмата» Максим Самородов, защитник «Ростова» Максим Осипенко, полузащитник «Акрона» Стефан Лончар, нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, форвард «Динамо» Артур Гомес, нападающий «Зенита» Луис Энрике и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков.
Все голы можно посмотреть здесь, а проголосовать тут.
Ранее РПЛ объявила имя лучшего игрока марта.
З. Ы. Но эта неделя в Европе такие голы дарит что на их фоне всё средненькое кажется, всё началось с гола Ндойе в ворота Наполи и вчера в ЛЧ аш два шедевра, таких что нашей РПЛ и не снились.
З. Ы. Но эта неделя в Европе такие голы дарит что на их фоне всё средненькое кажется, всё началось с гола Ндойе в ворота Наполи и вчера в ЛЧ аш два шедевра, таких что нашей РПЛ и не снились.