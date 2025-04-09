РПЛ объявила номинантов на гол месяца

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вчера, 14:08

РПЛ объявила претендентов на награду за лучший гол месяца по итогам марта.

Для голосования отбирались забитые мячи из четырёх мартовских туров – с 19-го по 22-й. Претендующие игроки – полузащитник «Краснодара» , нападающий «Ахмата» , защитник «Ростова» , полузащитник «Акрона» , нападающий «Локомотива» , форвард «Динамо» , нападающий «Зенита» и форвард «Крыльев Советов» . Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ , экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков.

Все голы можно посмотреть здесь, а проголосовать тут.