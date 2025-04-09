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РПЛ объявила номинантов на гол месяца

вчера, 14:08

РПЛ объявила претендентов на награду за лучший гол месяца по итогам марта.

Для голосования отбирались забитые мячи из четырёх мартовских туров – с 19-го по 22-й. Претендующие игроки – полузащитник «Краснодара» Батчи, нападающий «Ахмата» Максим Самородов, защитник «Ростова» Максим Осипенко, полузащитник «Акрона» Стефан Лончар, нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, форвард «Динамо» Артур Гомес, нападающий «Зенита» Луис Энрике и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков.

Все голы можно посмотреть здесь, а проголосовать тут.

Ранее РПЛ объявила имя лучшего игрока марта.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:17
Гол Мартинса Зениту и вся комбинация
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:38, ред.
Гол Артура Гомеса в ворота Локомотива самый приятный глазу был, красиво раскатали, всё в темп, всё в ножку, передача пяточкой, приятно смотреть. Почему там с огромным отрывом лидирует гол Батчи в опросе я вообще не понимаю, таких голов как собак не резаных в футболе.

З. Ы. Но эта неделя в Европе такие голы дарит что на их фоне всё средненькое кажется, всё началось с гола Ндойе в ворота Наполи и вчера в ЛЧ аш два шедевра, таких что нашей РПЛ и не снились.
Гость
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