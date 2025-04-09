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«Реал» превратился в «Тоттенхэм». Мбаппе выполнил просьбу Анри, Анчелотти на грани увольнения

сегодня, 11:38
Игроки «Реала»

Тренер и звёзды потухли.

«Реал» предупреждали много раз

Анри в шутку попросил Мбаппе потеряться на поле перед матчем. Килиан выполнил установку легенды. Анчелотти увидел много голов «Барселоны», «Милана» и «Реал Сосьедада». Дважды пропустили в гостях от «Ливерпуля» и не забили в ответ даже с пенальти. Допустили две ошибки против «Манчестер Сити». Могли получить больше мячей. Но камбэк всё перекрыл. «Реал» – волевая кубковая команда. В отдельно взятом матче. А на дистанции готовность тренера и футболистов, физическая форма и оборона давно вызывали опасения и раздражение.

В новом сезоне «Реал» не является лучшей версией себя. Винисиус скис, когда Родри отдали «Золотой мяч». Родриго сами фанаты «Реала» начали в шутку называть Раджешем. Крайний форвард похож на парня из Индии. Шутят, что прекрасного нападающего подменили на игрока в крикет. Раджеш не может найти биту. А бита у Райса. После матча защитника Габриэль, которому помешала сыграть травма, просил отдать ему правую ногу Деклана. Чудо из чудес, хавбек «Арсенала» вчера забил первый и второй мячи со штрафных за всю свою карьеру.

Вечер получился сказочным для «Арсенала». Фанаты «канониров» пели, что «Реал» — замаскированный «Тоттенхэм». Идеальное описание. Разумеется, если бы Райс не попал дважды, а Мерино не пробил Куртуа после очередной попытки – такой вариант развития событий реален, гости могли вымучить ничью в Лондоне. И разве испанцы заслужили после такого сезона ещё один полуфинал Лиги чемпионов? Тренер Анчелотти точно не заслужил. Артета тоже допустил много ошибок. Но после скучных месяцев приберегли всё веселье на игру с «Реалом».

Мбаппе не виноват в кризисе идей

Многие в Мадриде спешат обвинить Мбаппе. Мол, Килиан приехал, а команда с ним стала хуже. Но после этого не значит вследствие этого. Классическая логическая ошибка. Француз делает, что умеет – забивает мячи. Именно он самый элегантный в атаке «Реала». Деревяными и незаметными чаще оказывались Беллингем, Родриго и Винисиус. Прекрасные атакующие игроки «сливочных» не создали рабочий органичный квартет. Анчелотти не справился с задачей соединить четверку людей, чье любимое место на поле – левый фланг со смещением в центр.

Беллингем был хорош в «Реале», когда ему давали атакующую свободу. А когда приказали грызть Сака и Тимбера, не забывая о центре поля, то Джуд не справился. Винисиус был хорош, когда впереди не светили Бензема и Мбаппе, которые стягивают моменты на опыте. Родриго просто в плохой форме, хотя это прекрасный игрок. «Реал» мощный клуб. Модрич после унизительного поражения верит в камбэк. Но верят ли его молодые напарники? Сильно сомневаемся. О настрое говорит кислое лицо Мбаппе. Пережил ещё один кошмар по дороге к заветной мечте.

Роналду поначалу тоже страдал в Лиге чемпионов в составе «Реала». Не застал унижение на «Энфилд Роуд», когда «Ливерпуль» разнес испанцев в 2009-м году 4:0. Криштиану тогда играл за «Манчестер Юнайтед». Но именно после того матча Перес принял решение перестраивать команду. Ту революцию пережили лишь три игрока, которых разбил «Ливерпуль». У «Реала» тоже будет много перестановок, если не отыграются против «Арсенала». Впрочем, даже если «канониры» допустят катастрофическую ошибку, все минусы подхода Анчелотти останутся в силе.

Президент знает выход из ситуации

Бенитес, Клопп, Тен Хаг, а теперь Артета громили «Реал» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Сама по себе разница в три мяча не сенсация. Но игры с «Ливерпулем», «Боруссией» и «Аяксом» вели к переменам. После разгрома от «Ливерпуля» Хуанде Рамос был обречен в «Реале». После разгрома от Левандовски тренер Моуриньо уступил Анчелотти место в Мадриде. После разгрома от «Аякса» ушел Солари. Зинедин Зидан вернулся в «Реал». У разгрома в Лондоне точно будут последствия, старики, вроде Переса, не меняют своих привычек.

Вчера Анчелотти был уволен из «Реала». Скорее всего, решение приняли намного раньше. Официального ничего не сообщили, но это секрет Полишинеля. Все знают, что президент Перес не прощает такие поражения и похожие сезоны. Самый просто вариант, чтобы дать «Реалу» второе дыхание – пригласить другого наставника. Интригует выбор. Непросто подобрать наставника для такой сложной команды. Также важно не забывать о трансферах. Одного Александра-Арнольда мало. Нужен левый защитник и пора определиться с судьбой Винисиуса.

Никто не спорит, что «Реал» может играть красиво. Иногда они так и делают. И даже против «Леганеса» пропустили два мяча. «Валенсия» забила дважды и победила. Рано или поздно светил соперник, который не простит в Лиге чемпионов. Забавно, что им оказался «Арсенал», для которого турнир остается неразгаданной тайной. Вчера команда Анчелотти провела девятый подряд поединок с пропущенным мячом. Тренер сильно не справляется. Даже в атакующей фазе, которая явно самая мощная, случались сбои. Коллектив ждет нового тренера.

«Реал» в сезоне, невзирая на победы в Суперкубке УЕФА и Клубном ЧМ, невзирая на финалы Суперкубка и кубка Испании, а также на высокое место в Ла Лиге, не является образцом для подражания. Не только в плане качества футбола. И по характеру тоже. Его демонстрировали реже, чем обычно. Им везло. Говорят, в УЕФА опустились до редактирования видео момента удара Альвареса с «точки». Испанские криминалисты проверили запись. Заявили о подделке. Двойное касание было настолько ничтожным, что пришлось обманывать?

В любом случае Анчелотти повезло в серии пенальти против «Атлетико». До этого подфартило, что «Манчестер Сити» накрыл буран, которого Гвардиола не ждал в прогнозе погоды на весну. Но одной удачи мало даже «Реалу». Вероятность сейва Куртуа после второго штрафного Райса была 3 %. Деклан мог сто раз исполнять подобный штрафной и попасть так точно лишь однажды. Всё сложилось против «Реала». Теперь они понимают многих бывших соперников. Анчелотти стоило уйти после победы в Лиге чемпионов, как сделал хитрец Тони Кроос.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:14, ред.
все может быть.
камбэк тоже, ведь это Реал )) подводные камни и течения нам не видны.
но некоторые вещи даже простым болельщикам понятны.
время Анчелотти и Переса ушло.
Анчелотти скорей всего уволят.
Переса выкурит из Реала только смерть. А до этого будут еще ошибки.
в летом подьедет Трент, еще один звездный эгоманьяк)))
ошибки Переса в том, что президент Реала хочет приобретать игроков только бесплатно. ждет, пока контракт игрока истек, и не хотел тратить на него деньги.
и пока ждет бесплатных стареющих звезд, основные игроки Реала получили травмы. и в запасе не было ни одного игрока, который мог бы усилить игру...
и тем более нет испанских игроков, сборников.
ждет, пока контракт Родри с МанСити не истечет)))))))))
ок...возьмите тогда Кевина Де Брюйне.
Барса и Арсенал с гиперактивным футболом еще разок грохнут сливочным по полю...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 12:59
Как мы знаем, в кубковом формате на первый план часто выходит именно психология.
Игроки тоже люди. Не так просто получать удовольствие от игры, если тебя просят делать матч за матчем то, чему ты не рад. Родриго годами играет на правом фланге, где у него почти никогда не получались яркие действия.
Алаба после травмы на левом фланге обороны, где надо было поспеть за молодым Сака - чего мы от него ждали.
Вальверде справа в обороне - вчера был нужен в полузащите со своим чудесным дальним ударом.
Камавинга уже 4ый год в Реале, но так и остался игроком с неясной позицией на поле - не понятно, что он умеет лучше всего. Отбирать? Тогда надо наигрывать его на позиции защитника. Пасовать? Тогда полузащитника.

По факту, только Куртуа, Рюдигер, Вини и Модрич играют стабильно там, где умеют. Остальных без устали тасуют. Получается, что индивидуально очень сильные игроки не подвержены какой-либо постоянной системной игре.

Тренера важно менять, и «привычки старика Переса» тут не при чем. Банально игроки привыкают к определенному отношению тренера к каждому из них. И чем дольше тренер «у власти», тем сложнее находить мотивацию игрокам что-либо доказывать.
Ну не шла вчера игра ни у Вини, ни у Родриго - отыграли весь матч. Это очень странно для футбола. Специально для таких ситуаций придумали замены.

В общем, надежды начала сезона на громящую всех подряд суператаку не оправдались от слова совсем.
Прискорбно видеть некогда разрывающего всех и вся Винисиуса в том виде, в котором он пребывает в последних, ключевых матчах сезона.
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 12:44
ВСЕХ СОБАК ВЕШАТЬ НА ПАПУ КАРЛО НЕ СТОИТ!!! ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ ЭТО У КАЖДОГО ТРЕНЕРА!!!!ПРОСТО КОГДА ВСЕ ХОРОШО ЭТО НЕ ВСПОМИНАЮТ!!!НО СТОИТ СПОТЫКНУТЬСЯ ВСЕ НАЧИНАЮТ ПРИПОМИНАТЬ И ТЫКАТЬ В МОРДУ!!!??ВСЕ КРИЧАТ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ ТРЕНЕРА ЭТО НЕ ВЫХОД!!!!ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ОТВЕТНАЯ ИГРА НА ЧУДО ОСОБО НЕ СТОИТ НАДЕЯТЬСЯ НО ДУМАЮ ПОПРОБУЮТ ВЫЛОЖЕТСЯ 100% А ТАМ КАК КАРТЫ ЛЯЖУТ!!!!МОЖЕТ ТРИО ВЕНИСИУС , БЕЛИНГЕМ и БАМПЕ ВСЕТКИ РОДЯТ ПАРУ ГОЛОВ!!!????ДОЛЖЕН ВЫЙТИ Тчуамени ВМЕСТО КАМАВИНГИ!!!!МОДРИЧА СТАВИТЬ ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ!!!! НУЖНО КОМБИНИРОВАТЬ И БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ!!!!НЕ ДОПУСКАТЬ ЧТО БЫ ПЕРЕКРЫВАЛИ КИСЛОРОД НАПАДАЮЩИМ и ПОЛУЗАЩИТНИКАМ!!!!А ТО БУДЕТ КАК В ЛОНДОНЕ !!!!!ЭТО МОИ ЖЕЛАНИЯ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!!!!!БУДУ БОЛЕТЬ ЗА РЕАЛ!!!!!
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 12:31
Да, подделками Мадрид занимается не только на поле.. Это позор.. 👎
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:58
Мбаппе пришёл в Реал за трофеем ЛЧ. Судьба преподнесёт ему сюрприз, если ЛЧ возьмёт ПСЖ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:49
    Гость
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