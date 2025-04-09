«Реал» превратился в «Тоттенхэм». Мбаппе выполнил просьбу Анри, Анчелотти на грани увольнения

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сегодня, 11:38

Тренер и звёзды потухли.

«Реал» предупреждали много раз

Анри в шутку попросил Мбаппе потеряться на поле перед матчем. Килиан выполнил установку легенды. Анчелотти увидел много голов «Барселоны», «Милана» и «Реал Сосьедада». Дважды пропустили в гостях от «Ливерпуля» и не забили в ответ даже с пенальти. Допустили две ошибки против «Манчестер Сити». Могли получить больше мячей. Но камбэк всё перекрыл. «Реал» – волевая кубковая команда. В отдельно взятом матче. А на дистанции готовность тренера и футболистов, физическая форма и оборона давно вызывали опасения и раздражение.

В новом сезоне «Реал» не является лучшей версией себя. Винисиус скис, когда Родри отдали «Золотой мяч». Родриго сами фанаты «Реала» начали в шутку называть Раджешем. Крайний форвард похож на парня из Индии. Шутят, что прекрасного нападающего подменили на игрока в крикет. Раджеш не может найти биту. А бита у Райса. После матча защитника Габриэль, которому помешала сыграть травма, просил отдать ему правую ногу Деклана. Чудо из чудес, хавбек «Арсенала» вчера забил первый и второй мячи со штрафных за всю свою карьеру.

Вечер получился сказочным для «Арсенала». Фанаты «канониров» пели, что «Реал» — замаскированный «Тоттенхэм». Идеальное описание. Разумеется, если бы Райс не попал дважды, а Мерино не пробил Куртуа после очередной попытки – такой вариант развития событий реален, гости могли вымучить ничью в Лондоне. И разве испанцы заслужили после такого сезона ещё один полуфинал Лиги чемпионов? Тренер Анчелотти точно не заслужил. Артета тоже допустил много ошибок. Но после скучных месяцев приберегли всё веселье на игру с «Реалом».

Мбаппе не виноват в кризисе идей

Многие в Мадриде спешат обвинить Мбаппе. Мол, Килиан приехал, а команда с ним стала хуже. Но после этого не значит вследствие этого. Классическая логическая ошибка. Француз делает, что умеет – забивает мячи. Именно он самый элегантный в атаке «Реала». Деревяными и незаметными чаще оказывались Беллингем, Родриго и Винисиус. Прекрасные атакующие игроки «сливочных» не создали рабочий органичный квартет. Анчелотти не справился с задачей соединить четверку людей, чье любимое место на поле – левый фланг со смещением в центр.

Беллингем был хорош в «Реале», когда ему давали атакующую свободу. А когда приказали грызть Сака и Тимбера, не забывая о центре поля, то Джуд не справился. Винисиус был хорош, когда впереди не светили Бензема и Мбаппе, которые стягивают моменты на опыте. Родриго просто в плохой форме, хотя это прекрасный игрок. «Реал» мощный клуб. Модрич после унизительного поражения верит в камбэк. Но верят ли его молодые напарники? Сильно сомневаемся. О настрое говорит кислое лицо Мбаппе. Пережил ещё один кошмар по дороге к заветной мечте.

Роналду поначалу тоже страдал в Лиге чемпионов в составе «Реала». Не застал унижение на «Энфилд Роуд», когда «Ливерпуль» разнес испанцев в 2009-м году 4:0. Криштиану тогда играл за «Манчестер Юнайтед». Но именно после того матча Перес принял решение перестраивать команду. Ту революцию пережили лишь три игрока, которых разбил «Ливерпуль». У «Реала» тоже будет много перестановок, если не отыграются против «Арсенала». Впрочем, даже если «канониры» допустят катастрофическую ошибку, все минусы подхода Анчелотти останутся в силе.

Президент знает выход из ситуации

Бенитес, Клопп, Тен Хаг, а теперь Артета громили «Реал» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Сама по себе разница в три мяча не сенсация. Но игры с «Ливерпулем», «Боруссией» и «Аяксом» вели к переменам. После разгрома от «Ливерпуля» Хуанде Рамос был обречен в «Реале». После разгрома от Левандовски тренер Моуриньо уступил Анчелотти место в Мадриде. После разгрома от «Аякса» ушел Солари. Зинедин Зидан вернулся в «Реал». У разгрома в Лондоне точно будут последствия, старики, вроде Переса, не меняют своих привычек.

Вчера Анчелотти был уволен из «Реала». Скорее всего, решение приняли намного раньше. Официального ничего не сообщили, но это секрет Полишинеля. Все знают, что президент Перес не прощает такие поражения и похожие сезоны. Самый просто вариант, чтобы дать «Реалу» второе дыхание – пригласить другого наставника. Интригует выбор. Непросто подобрать наставника для такой сложной команды. Также важно не забывать о трансферах. Одного Александра-Арнольда мало. Нужен левый защитник и пора определиться с судьбой Винисиуса.

Никто не спорит, что «Реал» может играть красиво. Иногда они так и делают. И даже против «Леганеса» пропустили два мяча. «Валенсия» забила дважды и победила. Рано или поздно светил соперник, который не простит в Лиге чемпионов. Забавно, что им оказался «Арсенал», для которого турнир остается неразгаданной тайной. Вчера команда Анчелотти провела девятый подряд поединок с пропущенным мячом. Тренер сильно не справляется. Даже в атакующей фазе, которая явно самая мощная, случались сбои. Коллектив ждет нового тренера.

«Реал» в сезоне, невзирая на победы в Суперкубке УЕФА и Клубном ЧМ , невзирая на финалы Суперкубка и кубка Испании, а также на высокое место в Ла Лиге, не является образцом для подражания. Не только в плане качества футбола. И по характеру тоже. Его демонстрировали реже, чем обычно. Им везло. Говорят, в УЕФА опустились до редактирования видео момента удара Альвареса с «точки». Испанские криминалисты проверили запись. Заявили о подделке. Двойное касание было настолько ничтожным, что пришлось обманывать?

В любом случае Анчелотти повезло в серии пенальти против «Атлетико». До этого подфартило, что «Манчестер Сити» накрыл буран, которого Гвардиола не ждал в прогнозе погоды на весну. Но одной удачи мало даже «Реалу». Вероятность сейва Куртуа после второго штрафного Райса была 3 %. Деклан мог сто раз исполнять подобный штрафной и попасть так точно лишь однажды. Всё сложилось против «Реала». Теперь они понимают многих бывших соперников. Анчелотти стоило уйти после победы в Лиге чемпионов, как сделал хитрец Тони Кроос.