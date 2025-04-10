«Астон Вилла» порадовала принца Уильяма, а ПСЖ – шейхов. Вечер голевых шедевров в Париже

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сегодня, 00:23

Кварацхелия забил в плей-офф ЛЧ .

Неудержимый Дуэ придумал красивый гол

В ПСЖ испугались, когда шотландский хавбек МакГинн обокрал португальского защитника Мендеша. «Астон Вилла» развила классную контратаку. Рэшфорд скинул на Тилеманса, а тот опередил капитана ПСЖ Хакими. Прострел закрыл Роджерс. На трибунах гол праздновал принц Уильям. Наследник престола вместе с сыном Джорджем болели за «Астон Виллу». Бабушка Елизавета тихо топила за «Арсенал». А Уильям не скрывает симпатии к «Астон Вилле». Его клуб впервые в плей-офф Лиги чемпионов.

ПСЖ часто радовал и огорчал шейхов. Катарцы радовались, когда Дезире Дуэ сравнял счет. Девятнадцатилетний паренек с именем, которое происходит от слова «желание», оказался самым упрямым мужиком на поле в составе ПСЖ . Юный форвард постоянно бил по воротам и обыгрывал соперников. Когда оторвался на скорости от Роджерса, то успел нанести удар в падении. Из-за этого мяч полетел по сложнейшей траектории. Алиссон, возможно, вытащил бы даже такой удар Дуэ, а вот Мартинес пропустил.

Аргентинский голкипер за минуту до этого едва не закинул мяч в сетку. Успел остановить на линии ворот. Удар Дуэ взять было намного сложнее, но желанный новичок основы снова выручил Луиса Энрике. Футболист из «Ренна» быстро перешел на уровень Лиги чемпионов и заявки сборной Франции. Хотя в отдельных эпизодах Дуэ не замечал напарников и конкретно Кварацхелию, Хвича свои подходы до перерыва не использовал. А хуже всех у ПСЖ в атаке с «Астон Виллой» смотрелся Дембеле. Усман потерялся.

До перерыва команды обменялись голами, но красноречивой является статистика по ударам. По всем попыткам счет 15:2 в пользу ПСЖ , а по ударам в створ 6:1. «Астон Вилла» терпела на старте матча быстрые атаки парижан. Разница с матчем против «Ливерпуля» была в том, что подопечные бывшего тренера ПСЖ Унаи Эмери работали плотнее. Англичане выбрали широкую линию обороны. Они неплохо выдавливали форвардов французского клуба подальше от ударных позиций до невероятного удара Дуэ.

Кварацхелия расшатал мир чужой защиты

Тренеру ПСЖ не понравился первый тайм в исполнении команды. Хотя контролировали мяч и почти не ошибались в передачах, не было ощущения, что «Астон Вилла» испугалась, запаникует и легко отдаст три очка фавориту. Но когда на поле есть такие творческие футболисты, как Кварацхелия, то гол можно придумать в одиночку. Грузин так и сделал. Хвича встретил свежего Дисаси, который вышел на поле в перерыве. Бывший игрок «Рубина» красиво расшатал защитника и пробил в ближнюю девятку.

Снова настолько красивый удар, что не упрекнуть голкипера. В этом случае вытащить мяч было ещё сложнее, чем после выстрела Дуэ. Кварацхелия пробил неотразимо и сильно. Сын футболиста сборной Азербайджана превзошел папу Бадри. Грузин забил в важный момент в четвертьфинале Лиги чемпионов. У Сафонова появился повод отпраздновать новый гол его команды на скамейке. А на поле продолжал царить ПСЖ . «Астон Вилла» окончательно перешла в режим обороны, удерживали счет.

Поражение в гостях с минимальной разницей Эмери не считал слабым результатом. Но тренера Унаи подвел человек, которого выпустили на замену первым. Дисаси не вошел в игру. У ПСЖ тоже не все работали одинаково круто. Хакими часто ходил в центр. Луис Энрике скопировал рокировку Александер-Арнольда в «Ливерпуле». При этом оголяли правый фланг для атак Рэшфорда. Но мяч редко попадал к снова опасному Маркусу. А Кварацхелия на левом краю чаще оказывался на ударных позициях. Грузин в отличной форме.

Дуэ тоже в порядке – 5 голов в последних четырех матчах. Только Дембеле уснул по привычке. Для Усмана это нормальный режим. Форвард ПСЖ умеет чередовать удачные и нелепые поединки. Зато вся тройка атаки ПСЖ невероятно опасная. В любой момент могли создать момент из ничего. А пока парижане не забивали третий мяч, оставалась надежда на разворот в поединке в пользу «Астон Виллы». Ошибка Мендеша стала намеком для фаворита. Унаи Эмери привез во Францию хорошую команду.

Бирмингемцы не сумели перестроиться в атаке

Тренер «Астон Виллы» выпустил Асенсио, но ПСЖ атаковал лучше. Заставляли двукратного обладателя трофея имени Яшина Мартинеса вступать в игру. Дуэ и Кварацхелия легко проскакивали защитников англичан. А гостям нужны были атаки, не только новые удачные действия их голкипера. Команды уважали друг друга, но взаимные чувства немножко замедляли игру. У ПСЖ лучше могли сыграть Руис и Невеш. Витинья был важным при переходах, а другие хавбеки чаще бросали мяч одному из форвардов и выключались.

Гол «Астон Виллы» подкорректировал планы хозяев. Боялись повторить ошибку домашней игры против «Ливерпуля». Полузащитники ПСЖ не поднимались слишком высоко. «Астон Вилла» тоже выжидала. Перешли на игру в шесть защитников. Редко увидишь такую линию, но это была идея Эмери. Ответ на свободолюбивые действия великолепных Дуэ и Кварацхелии. Немного странный подход. Три человека сторожили одного Дембеле по центру атаки. Перестраиваться в такой линии из шести человек тоже очень сложно.

Луис Энрике не спешил с заменами, боялся навредить. Эмери тоже выпустил свежих игроков поздновато. В концовке поединка всё свелось к несмешным попыткам ПСЖ забить важный третий мяч, а гости откровенно отбивались и не прессинговали высоко. Любую зону за спиной у защитников могли использовать. Шлагбаумы англичан работали. Два важных мяча ПСЖ забил после великолепных индивидуальных действий. То есть «Астон Вилла» допускала мелкие ошибки, но не дарила чистые и легкие моменты явному фавориту.