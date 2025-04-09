За успехами ПСЖ стоят два упрямых менеджера. Им не хватает только победы в Лиге чемпионов

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сегодня, 18:57

Родили крутую команду из конфликтов.

Луис Энрике – жесткий и опытный педагог

Подопечные из разных клубов говорят о высоких требованиях испанца. Зато Энрике грамотный наставник с победой в Лиге чемпионов за плечами. К себе у него тоже хватает претензий. Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» после завершения карьеры держал себя в прекрасной форме. Посвящал время экстремальным видам спорта, вроде марафона в пустыне. Энрике пережил страшную потерю, смерть маленькой дочери. Затем вернулся в футбол в поисках утраченного счастья. Совсем другого по глубине, но важного для его жизни.

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш, который официально лишь советник, отпраздновал с Энрике досрочную победу в Лиге 1 накануне. Тезки важны клубу. Испанский тренер завоевал доверие Кампуша, когда не бросил в критический момент. Луиша планировали убрать. Луис настоял, чтобы португалец продолжил работу. Недавно снова появилась напряженность. Кампуш ждал новый контракт, а у футболистов ПСЖ были претензии к Луису Энрике. К весне уже забыли, но у парижан недавно случился сложный кризисный отрезок.

Футболисты жаловались руководству клуба на Энрике. Луис не применял ротацию. Команда проиграла «Атлетико» и «Баварии». Не сумели обыграть «Нант» и «Осер» во Франции. ПСЖ мог снова развалиться, как случалось во всех предыдущих попытках завоевать победу в Лиге чемпионов с парижанами. Теперь Энрике и Кампушу было проще. Сами убрали из состава многих ветеранов и перезапустили систему. Нет больше капризных Неймара и Мбаппе. Нет тяжеловесов, вроде Рамоса и Буффона. Энрике нашел подход к молодежи.

После нулевой ничьей с «Осером» выдали серию из 19 побед и 1 ничьей. «Ливерпуль» случайно победил в Париже. И сто процентов людей, которые смотрели тот матч, понимают – успех незаслуженный. В ответном поединке ПСЖ обыграл лидера АПЛ и прошел дальше в серии пенальти. Сегодня у них матч против «Астон Виллы». Ещё один соперник, где похожий рецепт успеха. Тренер Эмери как Энрике, а директор Мончи как Кампуш. Сталкиваются два грамотных проекта, которые отличаются ресурсами. ПСЖ нужно подчеркнуть разницу.

Луиш Кампуш – мастер сбора крутых составов

Португалец – великий скаут. Знает об игроках всё, даже о личной жизни. Луиш недолго работал скаутом «Реала», а потом показал себя в «Монако». Затем был отрезок в «Лилле». После чего путешествия для души. Кампуш был советником в «Галатасарае» и «Сельте». Клуб из Виго – его любимцы. Затем бывшего врага забрали в ПСЖ . Раньше Луиш не любил светиться. Предпочел роль стратегического советника в ПСЖ . Хотя по факту это спортивный директор. Кампуш поменял подход к публичности. С «Ливерпулем» Луиш налетел на судью.

Требовал красную карточку Конате. Португалец не раз спускался к бровке, чем злил разных наставников ПСЖ . Но Луис Энрике понимает, что его тезка желает команде побед. Кампуш вложил душу в новый проект. Пытались зайти в финал Лиги чемпионов, заставив Мбаппе продлить контракт. Выставили Килиану ультиматум. Тренер предлагал отпустить француза в Мадрид раньше. Шейхи не согласились из принципа, потеряв деньги и время. Кампуш доказал, что ставка на суперзвёзд не сработала. Прошлым летом изменили клубный подход.

За 20 миллионов евро подписали молодого голкипера Сафонова, хотя всегда могли схватить более знаменитого исполнителя с опытом в топ-5. За 40 миллионов евро завербовали молодого эквадорца Пачо, центрального защитника. Юный хавбек Невеш был нужен многим клубам. ПСЖ выдал «Бенфике» почти 60 млн евро, чтобы испугать других. Многие не поняли трансфер 19-летнего вингера Дуэ из «Ренна» за 50 млн евро. Зато теперь все осознали, что скауты и менеджеры ПСЖ увидели в универсальном и жутко умном футболисте.

Зимой был шанс на один большой трансфер. В ПСЖ решили, что нужен Кварацхелия. Где «Ливерпуль» просчитался, там французы нашли ещё одну звезду для основы Энрике. Грузин сразу заиграл. Тренер легко может ассоциировать себя с Хвичей. Сам играл на фланге в атаке. Кампуш собрал в ПСЖ толковый состав. В прошлом году подписал Дембеле и Баркола. Также за 20 миллионов евро забрали у «Сан-Паулу» бразильского защитника Белардо. Сегодня он должен сыграть с Пачо в обороне после дисквалификации Маркиньоса.

ПСЖ переродился из конфликтов и примирений

Часто ругались между собой, в том числе Энрике и Кампуш. А потом мирились и двигались вместе к главной цели. Сейчас фанаты, Луис Энрике и президент ПСЖ за то, чтобы продлить контракт с колючим Кампушем. Но что скажут шейхи? Затянули, поскольку хотят увидеть развязку в Лиге чемпионов. Сам Луиш тоже ждёт матчи плей-офф. Всегда можно уйти после великой победы. Особенно если за кулисами много сложных и стрессовых моментов. Фанаты ведь видят в основном фасад. У ПСЖ был сложный отрезок, а теперь наоборот живут в сказке.

Её написали Энрике и Кампуш. Но не ревнует ли президент ПСЖ к успеху спортивного директора? Аль-Хелайфи непростой человек. Нассера пытались арестовать за похищение и пытки молодого человека, который критиковал катарские власти. Только «крыша» в лице президента Франции Макрона помогает катарцу избежать суда. Советник Луиш Кампуш тоже не подарок. Когда-то сам тренировал. Получил прозвище «Могила». Его команды вечно вылетали. Луиш даже бросил футбол, пошел преподавать в университете и купил ресторанчик.

Кампуш взял паузу на пять лет. А затем некто Жозе Моуриньо, тренер «Реала», заказал у давнего соперника по чемпионату Португалии аналитические выкладки о соперниках «сливочных». Затем Жозе устроил Кампуша скаутом в «Реала». Луиш буквоед, мастер организации скаутинга по всему миру. Как и Луис Энрике, любит занятия спортом, катается на велосипеде. У Кампуша есть комплексы. Это несостоявшийся тренер. Поэтому всегда вмешивался в работу наставников «Монако», «Лилля» и ПСЖ . Луис Энрике старался понять подход Кампуша.