Руководство «Пари НН» дало оценку последним результатам команды

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов дал оценку последним результатам команды.

Руководство «Пари НН», как и болельщики, оценивает последние результаты команды неудовлетворительно. Это отражено в таблице. Не тот результат, на который рассчитывал клуб. Надо провести работу над ошибками, остановить череду неудач, невезения и других нюансов, которые влияли на результаты команды. В этом сейчас ключевая задача тренерского штаба и спортивного блока.