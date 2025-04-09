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Руководство «Пари НН» дало оценку последним результатам команды

вчера, 16:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов дал оценку последним результатам команды.

Руководство «Пари НН», как и болельщики, оценивает последние результаты команды неудовлетворительно. Это отражено в таблице. Не тот результат, на который рассчитывал клуб. Надо провести работу над ошибками, остановить череду неудач, невезения и других нюансов, которые влияли на результаты команды. В этом сейчас ключевая задача тренерского штаба и спортивного блока.

Напомним, в РПЛ нижегородцы идут на серии из четырёх поражений.

Ранее в «Пари НН» отреагировали на слухи об отставке главного тренера Виктора Ганчаренко.

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НН
Источник: championat.com
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:29
В прошлом сезоне не вылетели так в этом значит вылетят, пора, надоели автобусы, давайте в РПЛ команды с привлекательным атакующим футболом.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:28, ред.
Эхма! Некуда вставить "новость новостей". ))
Сюда, пожалуй:

"Массимо Каррера готов работать в сибирском клубе.
– Готовы возглавить какой-нибудь клуб из Сибири, где холодно?

– Если это будет амбициозный проект, то вполне. Не пугают морозы и перелеты, поэтому могу это представить. Открыт к предложениям из России, – сказал бывший тренер «Спартака»."


А чё так?
Видать, денЮШки спартаковские все "прохохотал", а жонка ещё требует.
Поезди-ка ты по Сибири, побывай на Крайнем Севере: глядишь, кто-нибудь и сжалятся...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:19
)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:16
Гусейнова не пробовали убрать. С этим чудаком на букву му НиНо как 62о в проруби болтается в стыках ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Ну уж точно ничего хорошего не ждёт команду .
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