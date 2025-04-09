«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Хитона и Эванса в клубе

«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракты с голкипером Томом Хитоном и защитником Джонни Эвансом.
Если игроки решат завершить карьеру, то у них будет шанс остаться в системе МЮ в роли тренеров академии либо в ином качестве.
«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракты с голкипером Томом Хитоном и защитником Джонни Эвансом.
Если игроки решат завершить карьеру, то у них будет шанс остаться в системе МЮ в роли тренеров академии либо в ином качестве.
P.S.: Эвансу - 37, Хитону, через неделю - 39.
P.S.: Эвансу - 37, Хитону, через неделю - 39.