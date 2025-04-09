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«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Хитона и Эванса в клубе

вчера, 17:21

«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракты с голкипером Томом Хитоном и защитником Джонни Эвансом.

Если игроки решат завершить карьеру, то у них будет шанс остаться в системе МЮ в роли тренеров академии либо в ином качестве.

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Все комментарии
Digger88
Digger88 ответ wj5xxqcr57va (раскрыть)
вчера в 18:48
О да, недооцененный вклад, особенно весомый вклад внес Хитон!
P.S.: Эвансу - 37, Хитону, через неделю - 39.
wj5xxqcr57va
wj5xxqcr57va
вчера в 17:40
Это ожидаемое решение клуба, учитывая возраст игроков (Хитону — 37 лет, Эвансу — 35). Они уже внесли значительный вклад в историю команды, и предложение остаться в структуре клуба в новом качестве выглядит логичным шагом. Это позволяет сохранить опыт и знания ветеранов внутри системы «Манчестер Юнайтед», что может положительно сказаться на развитии молодых футболистов.
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