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Стал известен второй соперник «Ливерпуля» по предсезонному турне в Азии

вчера, 12:38

Вторым соперником «Ливерпуля» на предсезонном турне по Азии станет японский «Йокогама Ф-Маринос».

Игра пройдёт на стадионе «Ниссан» в Йокогаме 30 июля. В первом поединке мерсисайдцы сыграют с «Миланом» на недавно открытом стадионе Kai Tak в Гонконге 26 июля, где команды будут бороться за трофей Standard Chartered.

«Красные» посетят Японию в рамках предсезонного турне впервые. В последний раз клуб посещал Азию в 2023 году, это был Сингапур. До этого команда была в Гонконге в 2017-м.

Находясь в Азии, «Ливерпуль» примет участие в ряде ключевых местных общественных проектов и культурных мероприятий, а также проведёт мероприятия для болельщиков с легендами клуба.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:31
Помню Клопа клял это турне по азии
8qc5wh246hnz
8qc5wh246hnz
вчера в 14:29
Ливерпуль неплохо заработает на этом турне.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:51, ред.
Ну вот эти по силам должны быть, не то что ПСЖ какой то в какой то Лиге чемпионов никому не нужной, правильно
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:46
Поедут и посмотреть и себя показать....
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