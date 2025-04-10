Стал известен второй соперник «Ливерпуля» по предсезонному турне в Азии

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вчера, 12:38

Вторым соперником «Ливерпуля» на предсезонном турне по Азии станет японский «Йокогама Ф-Маринос».

Игра пройдёт на стадионе «Ниссан» в Йокогаме 30 июля. В первом поединке мерсисайдцы сыграют с «Миланом» на недавно открытом стадионе Kai Tak в Гонконге 26 июля, где команды будут бороться за трофей Standard Chartered.

«Красные» посетят Японию в рамках предсезонного турне впервые. В последний раз клуб посещал Азию в 2023 году, это был Сингапур. До этого команда была в Гонконге в 2017-м.

Находясь в Азии, «Ливерпуль» примет участие в ряде ключевых местных общественных проектов и культурных мероприятий, а также проведёт мероприятия для болельщиков с легендами клуба.