«Лудогорец» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764176500

вчера, 20:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лудогорец» – «Сельта», который состоится 27 ноября 2025 года.

«Лудогорец»

Болгарская команда не может похвалиться хорошими результатами в Лиге Европы, ведь набрала всего три очка за половину основного этапа. Тем не менее, это не значит, что у «Лудогорца» нет шансов. Хозяевам важно обыгрывать более успешную «Сельту» и набирать важные баллы, которые могут вернуть их в реальную борьбу за выход в плей-офф, но сделать это будет сложно.

23 ноября «Лудогорец» на выезде обыграл «Септемфри» София (2:0), а девятого числа на своем поле уступил «Арда» (2:3).

«Сельта»

«Сельта» на удивление многим экспертам очень неплохо выступает в Лиге Европы и за четыре тура смогла набрать девять очков. Коллектив претендует на выход в плей-офф, но еще расслабляться очень рано и в Болгарии просто не будет точно, ведь сопернику практически нечего терять, и он будет использовать все способы добиться результата, которым испанскому клубу придется противостоять.

22 ноября «Сельта» минимально выиграла у «Алавеса» на выезде (1:0), а девятого числа уступила на своем поле «Барселоне» (2:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лудогорец» – 4.9

Ничья – 3.7

Победит «Сельта» – 1.73

Статистика

«Лудогорец» смог победить лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Сельта» выиграла уже пять выездных поединков подряд

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках

Прогноз

Поставить, на победу «Сельты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что «Сельта» окажется сильнее болгарского клуба в этот раз, тем более команде в последнее время неплохо удаются выездные матчи.