Матч «Спартак» — ЦСКА можно сравнить с концертом в Карнеги-холле — Мацуев

1764191922

сегодня, 00:18

Афиша футбольного матча между московскими «Спартаком» и ЦСКА сравнима с игрой пианиста в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Такое мнение в интервью высказал народный артист РФ , пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев.

Игра 16-го тура Российской премьер-лиги, проходившая 22 ноября на «Лукойл-Арене», завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Красно-белые проводили первый матч после увольнения Деяна Станковича под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

«Мы знаем, когда назначают исполняющим обязанности нового тренера, присутствует некий эмоциональный заряд у игроков, тем более во время встречи с таким принципиальным соперником. Потому что афиша » ЦСКА — «Спартак» — это как для пианиста его афиша в Карнеги-холле с концертом Рахманинова. Максимально ответственно. Когда я вижу счет на табло в нашу пользу, это всегда меня воодушевляет", — отметил Мацуев.

Пианист рассказал, как относится к дерби. «Дерби есть дерби. Независимо от того, на каких местах находятся команды в общем зачете, в дерби они начинают с чистого листа, с нуля. Безусловно, игра забудется, счет — никогда. Для нас каждое очко на вес золота, тем более это важно для нового тренера — исполняющего обязанности главного, которого таким образом сразу подвергли серьезной проверке на прочность, и это действительно было для него непросто. В целом, игра мне очень понравилась — местами замечательно раскрылись некоторые игроки. Конечно, за [Александра] Максименко было беспокойно в связи с его вводами в игру, нервозностью, из-за чего возникали опасные ситуации. Но на табло же „сухарь“, поэтому какие могут быть проблемы», — заключил собеседник.