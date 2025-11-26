Вопрос повышения зарплаты Челестини имеет под собой основание — Бабаев

1764187088

сегодня, 22:58

Вопрос о повышении зарплаты главному тренеру московского футбольного клуба ЦСКА имеет под собой основание. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор армейцев .

В июне швейцарский специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон.

«Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица. Это [повышение зарплаты] действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет», — сказал Бабаев.