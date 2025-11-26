Top.Mail.Ru
 
 
 
Вопрос повышения зарплаты Челестини имеет под собой основание — Бабаев

сегодня, 22:58

Вопрос о повышении зарплаты главному тренеру московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини имеет под собой основание. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В июне швейцарский специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон.

«Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица. Это [повышение зарплаты] действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет», — сказал Бабаев.

ЦСКА после 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.

