Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать «Спартак»

1764188621

сегодня, 23:23

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» пока не думает о том, продолжит ли он тренировать команду. Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2 в выездном ответном матче 1/4 финала «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Команда провела под руководством Романова второй матч, до этого она выиграла в премьер-лиге у ЦСКА (1:0).

«Я вообще не думаю об этом», — ответил Романов на вопрос о том, когда может определиться, продолжит ли он работать с основной командой.

В следующем матче «Спартак» сыграет в 17-м туре премьер-лиги в Калининграде с «Балтикой» 29 ноября.