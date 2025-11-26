Top.Mail.Ru
 
 
 
Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать «Спартак»

сегодня, 23:23

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Вадим Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать команду. Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2 в выездном ответном матче 1/4 финала «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Команда провела под руководством Романова второй матч, до этого она выиграла в премьер-лиге у ЦСКА (1:0).

«Я вообще не думаю об этом», — ответил Романов на вопрос о том, когда может определиться, продолжит ли он работать с основной командой.

В следующем матче «Спартак» сыграет в 17-м туре премьер-лиги в Калининграде с «Балтикой» 29 ноября.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 23:31, ред.
А чего тут думать если решение принимать не ему. Если во главе угла по прежнему рекламные эффекты то думать Романову об этом даже наверное вредно.
