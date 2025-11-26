«Легия» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Легия» – «Спарта» Прага, который состоится 27 ноября 2025 года.
«Легия»
Коллектив из столицы Польши наверняка хотел бы играть в турнире рангом повыше Лиги конференций, но вынужден добиваться результата именно здесь. «Легия» смогла набрать лишь три очка за три тура и занимает 25 место в групповом турнире. В домашней игре со «Спартой», которая ушла вперед лишь на один балл, от хозяев ждут качественной игры и победы, которая солидно может поднять поляков вверх по турнирной таблице.
22 ноября «Легия» сыграла вничью с «Лехия» Гданськ (2:2), а ранее разгромила на своем поле «Знич» (4:0).
«Спарта» Прага
Пражская команда не отличается стабильностью ни в Лиге конференций, ни в Лиге Европы. В европейском турнире «Спарта» смогла добыть четыре очка и готова отдать все силы в Польше, чтобы успешно завершить этот матч, который может стать ключевым в случае победы, ведь обеспечит гостей хорошими шансами остаться в топ-24. Одна из самых интересный встреч по вывеске в Лиге конференций не разочарует пришедших зрителей.
22 ноября «Спарта» Прага на выезде переиграла «Млада-Болеслав» (2:1), а девятого числа на своем пол поделила очки с «Теплице» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Легия» – 2.6
- Ничья – 3.55
- Победит «Спарта» Прага – 2.6
Статистика
- Клуб из Чехии смог выиграть только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Легия» проиграла два матча из десяти последних на своем поле за последнее время
- Два последних матча между клубами завершились победами пражской «Спарты» с общим счетом (5:0)
Прогноз
Поставить, на победу «Спарты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. «Легия» выглядит очень неубедительно и в самый важный момент вполне может провалить встречу и остаться без набранных очков.