«Легия» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764177045

вчера, 20:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Легия» – «Спарта» Прага, который состоится 27 ноября 2025 года.

«Легия»

Коллектив из столицы Польши наверняка хотел бы играть в турнире рангом повыше Лиги конференций, но вынужден добиваться результата именно здесь. «Легия» смогла набрать лишь три очка за три тура и занимает 25 место в групповом турнире. В домашней игре со «Спартой», которая ушла вперед лишь на один балл, от хозяев ждут качественной игры и победы, которая солидно может поднять поляков вверх по турнирной таблице.

22 ноября «Легия» сыграла вничью с «Лехия» Гданськ (2:2), а ранее разгромила на своем поле «Знич» (4:0).

«Спарта» Прага

Пражская команда не отличается стабильностью ни в Лиге конференций, ни в Лиге Европы. В европейском турнире «Спарта» смогла добыть четыре очка и готова отдать все силы в Польше, чтобы успешно завершить этот матч, который может стать ключевым в случае победы, ведь обеспечит гостей хорошими шансами остаться в топ-24. Одна из самых интересный встреч по вывеске в Лиге конференций не разочарует пришедших зрителей.

22 ноября «Спарта» Прага на выезде переиграла «Млада-Болеслав» (2:1), а девятого числа на своем пол поделила очки с «Теплице» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Легия» – 2.6

Ничья – 3.55

Победит «Спарта» Прага – 2.6

Статистика

Клуб из Чехии смог выиграть только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Легия» проиграла два матча из десяти последних на своем поле за последнее время

Два последних матча между клубами завершились победами пражской «Спарты» с общим счетом (5:0)

Прогноз

Поставить, на победу «Спарты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. «Легия» выглядит очень неубедительно и в самый важный момент вполне может провалить встречу и остаться без набранных очков.