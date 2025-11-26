Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Легия» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 20:10
«Легия» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Легия» – «Спарта» Прага, который состоится 27 ноября 2025 года.

«Легия»

Коллектив из столицы Польши наверняка хотел бы играть в турнире рангом повыше Лиги конференций, но вынужден добиваться результата именно здесь. «Легия» смогла набрать лишь три очка за три тура и занимает 25 место в групповом турнире. В домашней игре со «Спартой», которая ушла вперед лишь на один балл, от хозяев ждут качественной игры и победы, которая солидно может поднять поляков вверх по турнирной таблице.

22 ноября «Легия» сыграла вничью с «Лехия» Гданськ (2:2), а ранее разгромила на своем поле «Знич» (4:0).

«Спарта» Прага

Пражская команда не отличается стабильностью ни в Лиге конференций, ни в Лиге Европы. В европейском турнире «Спарта» смогла добыть четыре очка и готова отдать все силы в Польше, чтобы успешно завершить этот матч, который может стать ключевым в случае победы, ведь обеспечит гостей хорошими шансами остаться в топ-24. Одна из самых интересный встреч по вывеске в Лиге конференций не разочарует пришедших зрителей.

22 ноября «Спарта» Прага на выезде переиграла «Млада-Болеслав» (2:1), а девятого числа на своем пол поделила очки с «Теплице» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Легия» – 2.6
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Спарта» Прага – 2.6

Статистика

  • Клуб из Чехии смог выиграть только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Легия» проиграла два матча из десяти последних на своем поле за последнее время
  • Два последних матча между клубами завершились победами пражской «Спарты» с общим счетом (5:0)

Прогноз

Поставить, на победу «Спарты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. «Легия» выглядит очень неубедительно и в самый важный момент вполне может провалить встречу и остаться без набранных очков.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 