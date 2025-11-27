Top.Mail.Ru
 
 
 
В «Динамо» изучат юридические нюансы перехода сына Ковальчука в «Герту»

сегодня, 09:12

Московский футбольный клуб «Динамо» изучит юридические перспективы перехода сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филиппа Ковальчука в германскую «Герту». Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ранее Ковальчук-старший сообщил «Матч ТВ», что его сын перешел в команду «Герты» до 17 лет.

«Давать подробный комментарий на эту тему пока рано. История сложная, отъезд игрока произошел довольно неожиданно, — сказал Пивоваров. — Нам предстоит изучить юридические перспективы, возможно ли получение нами компенсации. Изучим и потом все расскажем».

Ковальчуку 16 лет, за академию «Динамо» он выступал с января 2024 года. Ранее он также был игроком в бразильском «Сан-Паулу», американских академиях «Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошедшем сезоне Юношеской футбольной лиги полузащитник забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач в 21 матче за «Динамо».

