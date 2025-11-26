Галактионов надеется, что «Локомотив» и Баринов договорятся о контракте

1764190103

вчера, 23:48

Главный тренер «Локомотива» выразил надежду, что футбольный клуб и полузащитник сумеют договориться о новом контракте. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта. Соглашение Баринова с клубом истечет летом следующего года.

«Плохо, что такие сообщения появляются за пару часов до начала матча, они вносят нервозность. Хотел бы обратиться к СМИ давать правильную и объективную информацию, но не за несколько часов до матча, уважать партнеров по команде, тренерский штаб, руководителей и окружение игрока», — сказал Галактионов.

«Дима — наш капитан, на сегодняшний день он является основополагающим игроком. Я очень надеюсь, что конструктив в переговорном процессе продолжится и все точки соприкосновения будут найдены», — добавил он.

Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.