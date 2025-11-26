Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов надеется, что «Локомотив» и Баринов договорятся о контракте

вчера, 23:48

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил надежду, что футбольный клуб и полузащитник Дмитрий Баринов сумеют договориться о новом контракте. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта. Соглашение Баринова с клубом истечет летом следующего года.

«Плохо, что такие сообщения появляются за пару часов до начала матча, они вносят нервозность. Хотел бы обратиться к СМИ давать правильную и объективную информацию, но не за несколько часов до матча, уважать партнеров по команде, тренерский штаб, руководителей и окружение игрока», — сказал Галактионов.

«Дима — наш капитан, на сегодняшний день он является основополагающим игроком. Я очень надеюсь, что конструктив в переговорном процессе продолжится и все точки соприкосновения будут найдены», — добавил он.

Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым
Вчера, 23:42
Вопрос повышения зарплаты Челестини имеет под собой основание — Бабаев
Вчера, 22:58
Бабаев оценил шансы на продление контракта ЦСКА с Акинфеевым
Вчера, 11:39
«Бетис» продлил контракт с Иско
23 ноября
Романов высказался о своем будущем в «Спартаке»
22 ноября
Хамес Родригес с 1 января станет свободным агентом
11 ноября
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 