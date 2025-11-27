Алеррандро считает высокими шансы на победу ЦСКА в Кубке России

1764222413

сегодня, 08:46

Шансы футболистов ЦСКА на победу в Кубке России являются высокими, игроки сделают все для повторения успеха. Такое мнение высказал бразильский нападающий армейцев .

В полуфинале плей-офф «пути Российской премьер-лиги» армейцы сыграют с «Краснодаром».

«Высокие [шансы]. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем все, чтобы защитить титул», — сказал Аллерандро.

«Это будет сложная игра, важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем», — добавил Алеррандро, комментируя предстоящие матчи с «Краснодаром» в следующем раунде кубка.