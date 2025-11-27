Top.Mail.Ru
 
 
 
Алеррандро считает высокими шансы на победу ЦСКА в Кубке России

сегодня, 08:46

Шансы футболистов ЦСКА на победу в Кубке России являются высокими, игроки сделают все для повторения успеха. Такое мнение высказал бразильский нападающий армейцев Алеррандро.

В полуфинале плей-офф «пути Российской премьер-лиги» армейцы сыграют с «Краснодаром».

«Высокие [шансы]. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем все, чтобы защитить титул», — сказал Аллерандро.

«Это будет сложная игра, важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем», — добавил Алеррандро, комментируя предстоящие матчи с «Краснодаром» в следующем раунде кубка.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России, всего в активе армейского клуба 9 трофеев. ЦСКА лидирует по этому показателю вместе с московским «Локомотивом».

