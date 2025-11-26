Смерть Симоняна стала большой утратой для «Спартака» — Романов

1764188153

вчера, 23:15

Смерть олимпийского чемпиона по футболу стала для «Спартака» утратой, и ситуация, связанная с этим, подстегивала игроков в кубковом матче с «Локомотивом». Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» .

«Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2 в выездном ответном матче 1/4 финала «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Четырехкратный чемпион СССР в качестве игрока Симонян скончался в воскресенье.

«Симонян — легенда всего российского футбола. Мы с ним пересекались много, когда учились и работали. Он был погружен в футбол, это большая утрата, и это подстегивало нас», — сказал Романов.

В следующем матче «Спартак» сыграет в 17-м туре премьер-лиги в Калининграде с «Балтикой» 29 ноября.