«Ливерпуль» дома проиграл ПСВ, пропустив четыре гола

В матче Лиги чемпионов встречались «Ливерпуль» и ПСВ. Встреча завершилась со счетом 1:4.
Голами у хозяев отметился Собослаи (16'). За гостей забивали Перишич (6', пенальти), Тиль (56'), Дриуэ (73', 90+1').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 9 очков, у гостей — 8 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 9 декабря, соперником будет «Интер». ПСВ проведет следующий матч также 9 декабря (соперник — «Атлетико»).
На счет красных.. ну это походу все.. Слот скорее всего поедет домой.
Спасибо за чемпионат в прошлом сезоне, но это уже полное безобразие. Команда разваливается не по дням, а по часам. Была новость, что ему дали время до конца декабря, чтобы исправить ситуацию, но после этого матча, вряд ли он дотянет до января.
Второе разгромное поражение подряд не простят скорее всего. Нужно попытаться спасти сезон, потом вполне возможно, что будет поздно.
Болельщикам Ливерпуля терпения..
