Soccer.ru
Лига чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» дома проиграл ПСВ, пропустив четыре гола

сегодня, 00:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 4Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Ливерпуль» и ПСВ. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Голами у хозяев отметился Собослаи (16'). За гостей забивали Перишич (6', пенальти), Тиль (56'), Дриуэ (73', 90+1').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 9 очков, у гостей — 8 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 9 декабря, соперником будет «Интер». ПСВ проведет следующий матч также 9 декабря (соперник — «Атлетико»).

Agamaga005
Agamaga005 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 01:18
Они как настоящие джентльмены не могли просто обидеть земляков))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 01:17
А что остаётся здешним болельщикам красных?
Ситуация очень непростая, но выход по любому нужно искать. Свободных топ тренеров сейчас по сути и нет.
Мне кажется, что они попытаются убедить Клоппа, но захочет ли он снова взяться за Ливерпуль..
Другие имена мне лично на ум не приходят
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:15
Это что такое вообще? Неужели не стыдно? Тратят больше всех, проигрывают больше всех! С разгромом дома!

Критикам Барселоны посвящается!)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:14
Терпение то есть, но как смотреть на этот ПОЗОР?!?
Знаменитый Энфилд превратил в проходной двор....а команду в стадо тупых баранов.....
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:14
Зовите назад Клоппа
Nenash
Nenash
сегодня в 01:13
Третий крупный "слот" от красных подряд.. Что они себе думают?. 😄
YNWA
YNWA
сегодня в 01:12
Да это уже край! Надо предпринять меры к главному тренеру!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:11
ЭТО НАДО ТАК "ВИРТУОЗНО" РАЗВАЛИТЬ КОМАНДУ.........СЛОТ С..КА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЛЯЖЕШЬ СПАТЬ БУДЬ МУЖИКОМ ПОДАЙ В ОТСТАВКУ!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:09
СЛОТА И ВСЕ ЕГО ГРЕБАННУЮ БАНДУ ПОД НАЗВАНИЕМ "ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ" СЕГОДНЯ ЖЕ ОТПРАВИТЬ ВМЕСТЕ С ПСВ ОБРАТНО В Голландию!!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:08
В другой ветке про английский клуб, написал хвалебные отзывы)
На счет красных.. ну это походу все.. Слот скорее всего поедет домой.
Спасибо за чемпионат в прошлом сезоне, но это уже полное безобразие. Команда разваливается не по дням, а по часам. Была новость, что ему дали время до конца декабря, чтобы исправить ситуацию, но после этого матча, вряд ли он дотянет до января.
Второе разгромное поражение подряд не простят скорее всего. Нужно попытаться спасти сезон, потом вполне возможно, что будет поздно.
Болельщикам Ливерпуля терпения..
4grcrs3r25jx
4grcrs3r25jx
сегодня в 01:05
лысые физруки из Голландии успешно разваливают клубы АПЛ. надо теперь Арсеналу пригласить еще какого-нибудь Ван Физручиньо
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04
Мда ужж.... Все подряд уже накидывают ливерным. Щас бы и Спартак им отомстил)) может быть))
Yarvi
Yarvi
сегодня в 01:03
Быстрее увольнять Слота, пока сезон для Ливерпуля не превратился в формальность. Вот это реально лысый шарлатан. Он растерян и не знает что делать.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:01
Это наверно уже приговор Слоту
