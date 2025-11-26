У Баринова возник конфликт с фанатами после матча против «Спартака»

1764187950

сегодня, 23:12

У футболиста «Локомотива» возник конфликт с болельщиками после матча Кубка России против «Спартака».

Фанаты начали выкрикивать провокационные слова и показывать жесты в адрес игрока, и тот отреагировал, попытавшись пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками. В итоге Баринова все-таки уговорили уйти в подтрибунное помещение.