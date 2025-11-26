Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Кубок 2025/2026

У Баринова возник конфликт с фанатами после матча против «Спартака»

сегодня, 23:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

У футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова возник конфликт с болельщиками после матча Кубка России против «Спартака».

Фанаты начали выкрикивать провокационные слова и показывать жесты в адрес игрока, и тот отреагировал, попытавшись пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками. В итоге Баринова все-таки уговорили уйти в подтрибунное помещение.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболиста «Эвертона» удалили за стычку с одноклубником
24 ноября
Бывшего главу RFEF закидали яйцами во время презентации его книги
13 ноября
СлухиВ Турции свыше тысячи футболистов предстанут перед дисциплинарным советом
10 ноября
Станкович поругался с журналистом и не пришел на пресс-конференцию
10 ноября
Роналду саркастически раскритиковал арбитра в матче саудовской Премьер-Лиги
09 ноября
«Родина» обратится в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола
08 ноября
 
Все комментарии
NYJ
NYJ
сегодня в 23:31
Со стадиона свидетели говорят, что болельщик Спартака жест в адрес Димы показал, Дима ответил словесно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:29
Баринова то зачем провоцировать и оскорблять??
Непонятно...
Боец коих немного в футбольном цеху...
И сегодня в допвремя был в центре борьбы и заработал пенальти...не смотря на очевидное понимание что противостояние проиграно....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 