Четыре гола Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Олимпиакосом»

сегодня, 00:55

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 4:3. Мбаппе отличился на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах.

«Реал» одержал на общем этапе четвертую победу. Команда набрала 12 очков. В активе «Олимпиакоса» 2 очка.

В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» 10 декабря примет английский «Манчестер Сити». «Олимпиакос» 9 декабря на выезде сыграет с казахстанским «Кайратом».