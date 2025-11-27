Четыре гола Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Олимпиакосом»

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 4:3. Мбаппе отличился на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах.
«Реал» одержал на общем этапе четвертую победу. Команда набрала 12 очков. В активе «Олимпиакоса» 2 очка.
В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» 10 декабря примет английский «Манчестер Сити». «Олимпиакос» 9 декабря на выезде сыграет с казахстанским «Кайратом».
Наверное единственные к кому особо нет претензий, - это Винисиус и Мбаппе. Не каждому удаётся сделать покер, ещё и в ЛЧ. Но на этом положительная новости для Реала в этом матче заканчиваются, и начинаются проблемы.
Во-первых, огромное количество потерь, абсолютно дырявая оборона, а точнее практически полное её отсутствие. Каррерас как центральный защитник абсолютно не вывозит, Трент вообще не знает, что такое защитные действия. Я понимаю, что современный крайний защитник - это зачастую латераль, но Трент кажется возомнил себя чистым вингеров, и решил вообще не напрягаться в обороне.
После ухода Камавинги, а потом и Гюлера, атака у Реала просто испарилась. Джуд, выйдя на замену был абсолютно невидим на поле. Вини сегодгня был хорош, и обострял, и голевые раздавал, жаль только не забил.
Команда абсолютно расбалансирована, компактности - ноль, скорость принятия решений на уровне шахматистов. Я понимаю, что Алонсо по причине травм пробует разные связки, но не слишком ли смелые, или правильнее сказать глупые решения он принимает. Тем более если тасовать игроков в каждом матче по-разному, ни к чему хорошему это не приведёт. В этом матче просто выиграли только за счёт более высокого класса чем у соперника, но с тем же Ман Сити такое точно не прокатит. Короче, не смотря на победу, осталось очень нехорошее чувство.
