Четыре гола Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Олимпиакосом»

сегодня, 00:55
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)3 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 4:3. Мбаппе отличился на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах.

«Реал» одержал на общем этапе четвертую победу. Команда набрала 12 очков. В активе «Олимпиакоса» 2 очка.

В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» 10 декабря примет английский «Манчестер Сити». «Олимпиакос» 9 декабря на выезде сыграет с казахстанским «Кайратом».

Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:24
Вот он и тащит одноразового.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:23, ред.
С победой, разумеется! Но как же горько! Реал обязан был сметать греков с самого начала матча. Вместо этого получили в первые четверть часа ужас ужасный на поле, гол в свои ворота и совершенно непонятно кто здесь был гранд, а кто просто недоразумение! Какое счастье, что греки решили поиграться в высокую оборону и продолжать атаковать, а не сели бы в оборону как следует...В этом случае Реал не увез бы даже одно очко из Афин. Кошмар! Оставьте, я уже не говорю об идее, о стратегии игры, о тактике. Что это за опыты с Камавингой, как с хомячком, из небытия вытащен Менди, которого давно надо было выгнать за профнепригодность...Четыре гола Мбапе - это прелестно, но сколько можно выезжать только на одном личном качестве игроков? А финал матча - это что? Олимпиакос - это не крепкий середнячок, а много ниже, предназначен исключительно для битья. И?...Кто-то мне сказал - игроки много ошибаются, дескать в плохой форме. А в какой форме должен быть игрок, если не существует нормальной среды для этой самой формы и нет человека, который ее может организовать?...Я не помню, а в педию лезть неохота, был ли такой прецедент в Реале, когда главного тренера увольняли в первый же сезон его работы, не дав ему доиграть до конца сезона. Если не было, предлагаю Пересу выступить с почином и сделать это, как можно скорее. Удачи Реалу!
Drosmo
Drosmo
сегодня в 01:16, ред.
Победа это конечно очень хорошо, но победа эта с очень неприятным душком.
Наверное единственные к кому особо нет претензий, - это Винисиус и Мбаппе. Не каждому удаётся сделать покер, ещё и в ЛЧ. Но на этом положительная новости для Реала в этом матче заканчиваются, и начинаются проблемы.

Во-первых, огромное количество потерь, абсолютно дырявая оборона, а точнее практически полное её отсутствие. Каррерас как центральный защитник абсолютно не вывозит, Трент вообще не знает, что такое защитные действия. Я понимаю, что современный крайний защитник - это зачастую латераль, но Трент кажется возомнил себя чистым вингеров, и решил вообще не напрягаться в обороне.

После ухода Камавинги, а потом и Гюлера, атака у Реала просто испарилась. Джуд, выйдя на замену был абсолютно невидим на поле. Вини сегодгня был хорош, и обострял, и голевые раздавал, жаль только не забил.

Команда абсолютно расбалансирована, компактности - ноль, скорость принятия решений на уровне шахматистов. Я понимаю, что Алонсо по причине травм пробует разные связки, но не слишком ли смелые, или правильнее сказать глупые решения он принимает. Тем более если тасовать игроков в каждом матче по-разному, ни к чему хорошему это не приведёт. В этом матче просто выиграли только за счёт более высокого класса чем у соперника, но с тем же Ман Сити такое точно не прокатит. Короче, не смотря на победу, осталось очень нехорошее чувство.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:12
До прихода черепашки в Реале голы забивали многие, а теперь только Мбаппе в основном.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:10
Греки хороши..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
А остальные голы кто забивал?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:06
Киля рвёт и мечет... С такой скорострельностью и до 2-й подряд Збутсы недалеко.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:04
Карерас в центре это ужас.
И опорная зона недобегает постоянно назад.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:03
Вальверде сегодня все пасы неточно.
Что с ним?
Мбаппе красавец. Вини тоже, хоть и невезуч.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:02
Три очка конечно хорошо и Мбаппе молодец но пропустили многовато
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:02, ред.
Красавцы лидеры ЛаЛиги. Шесть пулек как в Сараево. На двоих.
Гость
