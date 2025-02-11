Соболев оживает. Начал забивать за «Зенит» – его трансфер считали провальным

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вчера, 18:55

Сборы – определяющий момент для нападающего.

Покупка, которая помешала Семаку

По ходу летнего трансферного окна «Зенит» решил пройтись по российскому рынку, чтобы укрепить костяк – забрали Глушенкова, Волкова, для ротации подобрали Горшкова. В группе атаки уже был Кассьерра, в то же время предыдущий сезон получился крайне нестабильным (яркая первая половина, провальная вторая) – он показал, что при спаде Матео некому вместо него взять на себя завершение.

Поэтому в дополнение решили подписать Соболева. До стагнации под руководством Абаскаля он считался одним из сильнейших форвардов с российским паспортом – это отличная дополнительная опция в финальной трети. При этом слухи ходили противоречивые. Кто-то сообщал, что на подписании форварда «Спартака» настаивал Сергей Семак, кто-то говорил, что инициатором выступал некто другой – наставник «сине-бело-голубых», наоборот, отказывался от футболиста.

В итоге получилось так, что петербуржцы привезли Соболева, а за пару дней до этого объявили о трансфере Гонду. Семак получил трёх центрфорвардов, каждый из которых метил на роль основного. Доходило до того, что всю троицу выпускали на поле. Как можно было догадаться, ничего дельного из таких навалов не получалось. У тренера только добавилась ещё одна задача, над которой надо ломать голову.

Тяжелейший антураж трансфера

За 11 матчей в составе «Зенита» в чемпионате Александр не забил ни разу. Для игрока, который считался топ-форвардом, это объективно провальная статистика – но есть несколько факторов, которые объясняют такую осень.

Во-первых, Абаскаль. Переходу в «Зенит» предшествовали чудовищные полтора сезона за «Спартак» при испанце. Менеджер упорно менял установки для «красно-белых» – из того же Соболева пытался сделать ложную девятку, плеймейкера (при том, что пас – не козырь Соболева). Использовал футболиста как угодно, но не по прямому назначению. После такого длительного отрезка у любого пропадёт голевое чутьё.

Во-вторых, конфликт с клубом. Если форварда используют не по назначению, ответственность за его результативность переходит на тренера. Когда же у Гильермо ухудшились отношения с Соболевым, «красно-белые» поддержали испанца. Это не добавляло положительных эмоций.

В-третьих, необходимость играть с листа. Соболев присоединился к «Зениту» уже по ходу сезона. У него не было времени на адаптацию к новым партнёрам, другим требованиям. Нужно было показывать результат сразу. Учитывая вышеописанные факторы, сделать это было тяжело.

И наконец, постоянная критика. За футболиста, по некоторым данным, выложили 10 млн евро – при этом форвард на поле был абсолютно бесполезен. В таких условиях не важно, что причина, а что следствие – спад или сильнейшее давление. Важно дождаться момента, когда можно погрузиться в работу.

В «Зените» умеют работать с такими форвардами – сбор это показывает

Таким моментом стали сборы – они для Александра определяющие. У форварда появилось время на полноценную подготовку к весне – важно было доказать свою состоятельность. И с этой точки зрения хорошо, что петербуржцы понимали, как работать с нападающим такого типажа. За ориентир можно взять Дзюбу – это тоже габаритный страйкер, который умело использует свои физические данные, навязывает борьбу и хорош в завершении. Возможно, поэтому Семак и хотел получить Соболева. Так бы у «Зенита» появился тот самый эффективный план Б – грузить вперёд, где играет габаритный наконечник.

И по товарищеским матчам, играм на Зимнем Кубке РПЛ видно, что адаптация Соболева продвигается успешно – он стал куда результативнее. За шесть матчей форвард отметился четырьмя голами – поразил ворота сборной Иордании, «Динамо» и ЦСКА .

Переход может оказаться победой для всех – изначально победителем считали «Спартак»

На момент трансфера пользу от сделки получал разве что «Спартак». «Красно-белые» укомплектовали позицию форварда. При том что Александр ещё считался важным футболистом основы, было ясно – Станкович хочет видеть более мотивированного футболиста в старте. Так, москвичи избавились от стагнирующего исполнителя, который превратился в токсичный актив, – так ещё и заработали на нём неприлично много (предполагается, 10 млн евро). «Зенит» этой сделкой, вероятно, хотел указать на разницу во влиянии со «Спартаком» – что даже у «красно-белых» они легко отнимут лидера, если понадобится. На деле они получили расклеившегося нападающего. Для Соболева плюс, что удалось перебраться в «Зенит». Минус, вероятное полное отсутствие игровой практики, спад в карьере.

Теперь появляются предпосылки, что к концу сезона ситуация может измениться – и все окажутся в выигрыше. Александру для этого нужно выцарапать место в старте и выдать топовую весну. Тогда затраты «Зенита» окупятся, сделка перестанет считаться провальной, а Соболев получит статус лидера «сине-бело-голубых».

Важно определиться с иерархией, а не выпускать всё трио

И всё же остальное будет зависеть от Семака. Практика показала, что нельзя просто выпустить всех топ-игроков и надеяться на чудо – нужно учитывать, насколько они подходят на выбранную позицию. Из Кассьерры и Гонду так себе вингеры, оба лучше смотрятся на острие, то же самое можно сказать о Соболеве. Хочешь, не хочешь – а кого-то придётся усадить на скамейку. Сергею Богдановичу важно показать характер и выбрать основного нападающего по спортивному принципу, а не верить в полумеры (тем более «Зенит» усиленно ищет усиление на другие позиции – не всегда получается).

В чёткой иерархии кто-то обязательно окажется недоволен – но всем будет ясно, какое место они занимают в команде и как могут улучшить свои позиции. И у того же Александра в такой ситуации будет хоть немного меньше хаоса в голове.