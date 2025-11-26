Top.Mail.Ru
 
 
 
«Слован» Братислава – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 21:04
«Слован» Братислава – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Слован» Братислава – «Райо Вальекано», который состоится 27 ноября 2025 года.

«Слован» Братислава

Команда из Словакии рассматривалась как крепкий коллектив, который точно будет в середине турнирной таблицы, но «Слован» не смог набрать ни единого балла. В такой ситуации и еще перед матчем с представителем Ла Лиги вряд ли можно рассчитывать на общий успех, однако хозяева приложат максимум усилий, чтобы набрать первые очки в турнире.

22 ноября «Слован» Братислава обыграл на выезде «Скалицу» (1:0), а 15 числа коллектив разгромил «Станковце» (6:1).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в последнее время редко проигрывает, а в Лиге конференций выглядит довольно уверенно. Мадридский клуб набрал семь очков в трех турах и занимает шестое место, вполне рассчитывая даже попасть в топ-8 по итогам основного этапа. Однако для этого гостям нужно обыгрывать аутсайдера в Словакии, но недооценивать его нельзя, тем более в условиях, когда остается еще несколько туров.

23 ноября «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реал» Овьедо (0:0), а девятого числа не дал себя обыграть мадридскому «Реалу» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Слован» Братислава – 4.8
  • Ничья – 4
  • Победит «Райо Вальекано» – 1.68

Статистика

  • «Райо Вальекано» проиграл лишь один поединок из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Слован» Братислава выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах
  • Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. На данный момент испанский коллектив во всем превосходит «Слован» и наверняка найдет подходы к воротам соперника, чтобы забрать три очка.

 
