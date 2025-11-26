«Слован» Братислава – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764180267

вчера, 21:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Слован» Братислава – «Райо Вальекано», который состоится 27 ноября 2025 года.

«Слован» Братислава

Команда из Словакии рассматривалась как крепкий коллектив, который точно будет в середине турнирной таблицы, но «Слован» не смог набрать ни единого балла. В такой ситуации и еще перед матчем с представителем Ла Лиги вряд ли можно рассчитывать на общий успех, однако хозяева приложат максимум усилий, чтобы набрать первые очки в турнире.

22 ноября «Слован» Братислава обыграл на выезде «Скалицу» (1:0), а 15 числа коллектив разгромил «Станковце» (6:1).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в последнее время редко проигрывает, а в Лиге конференций выглядит довольно уверенно. Мадридский клуб набрал семь очков в трех турах и занимает шестое место, вполне рассчитывая даже попасть в топ-8 по итогам основного этапа. Однако для этого гостям нужно обыгрывать аутсайдера в Словакии, но недооценивать его нельзя, тем более в условиях, когда остается еще несколько туров.

23 ноября «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реал» Овьедо (0:0), а девятого числа не дал себя обыграть мадридскому «Реалу» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Слован» Братислава – 4.8

Ничья – 4

Победит «Райо Вальекано» – 1.68

Статистика

«Райо Вальекано» проиграл лишь один поединок из десяти последних матчей во всех турнирах

«Слован» Братислава выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. На данный момент испанский коллектив во всем превосходит «Слован» и наверняка найдет подходы к воротам соперника, чтобы забрать три очка.