«Арсенал» нанес первое поражение «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов

Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл германскую «Баварию» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76). У проигравших отличился Леннарт Карл (32).
«Арсенал» одержал пятую победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Лондона набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенский клуб набрал 12 очков и располагается на 4-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 10 декабря на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге». «Бавария» 9 декабря примет португальский «Спортинг».
Немцы хоть и проиграли, но какой-то обречённости я не чувствую у них. Есть время, чтоб травмированные ребята поправились и Бавария успела показать, кто она, когда в форме.
Арсенал очень хорош. Сбалансирован во всех смыслах, с укомплектованной скамейкой, которая столькие годы взращивалась Артетой и была почти 5 лет камнем преткновения на пути к высотам в АПЛ. Надеюсь, в этом году АПЛ точно возьмут, да и в ЛЧ распрекрасные шансы побороться за ушастого.
Пушкарей с победой. Классный, сильный, самый монолитный коллектив в Англии, да и в Европе, по всей видимости.
Конечно не хватало сегодня Диаса на левом фланге, и практически, фланг Баварии опустел, там даже намека на присутствие баварцев не было. Иногда смещался Карл, чтобы заполнить дыру, но он еще не Диас, не способен действовать так маневренно и остро. А где был сегодня хваленый Кейн, где его лидерство- только в усредненном Бундесе? Зачем брали Та? Ведь еще по играм за Байер, он постоянно терял соперника и не поспевал за своими и чужими.
Вобщем вопросов много. Левый край неплохо динамил Олисе, и от него даже пришел голевой прострел, но всё это на фоне маcсивного и жесткого Арсенала не сработало. Лондонцы просто съели соперника с потрохами физически. Компани предстоит еще многому научиться, а его команде, некогда грозной и Великой- стать европейским лидером. Ну и пару слов про Нойера. В двух мячах он виноват однозначно. Вратарь с его опытом, который нервирует свою оборону и стоит как истукан, тупо на линии или безмозгло бежит к центру поля- не имеет право защищать цвета клуба, пусть даже, он и известный в прошлом вратарь.
Арсенал- с более чем заслуженной победой, а главному болельщику клуба Уважаемому Саркису- мои персональные поздравления!!!!!!!
