«Арсенал» нанес первое поражение «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл германскую «Баварию» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76). У проигравших отличился Леннарт Карл (32).

«Арсенал» одержал пятую победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Лондона набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенский клуб набрал 12 очков и располагается на 4-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге». «Бавария» 9 декабря примет португальский «Спортинг».

salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:18
1-й гол тоже на его совести, дернулся, потом засеменил и получил промеж ушей. С его габаритами, он должен быть хозяином во вратарской, сминать всех. А отбил он только то, что прилетело в него…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:16
Арсенал молодцы. солидная победа над грозной Баварии.
интересный матч намечается в Лондоне, Челси против Арсенала))))
Capral
Capral
сегодня в 01:16
Не зря я называю Баварию гуттаперчевой командой без мощного стержня, а Компани- талантливым физруком. Бавария больше не та немецкая машина по добыванию очков, что была когдато. Техничная комбинационная команда, но без мужества и без характера. Ну как Компани готовил команду, понимая, что Арсенал очень прессингующая команда и ничего не смог противопоставить сопернику... Лондонцы просто смяли немцев, уничтожили физически, а каждый угловой Арсенала превратился в ночной кошмар Баварии.

Конечно не хватало сегодня Диаса на левом фланге, и практически, фланг Баварии опустел, там даже намека на присутствие баварцев не было. Иногда смещался Карл, чтобы заполнить дыру, но он еще не Диас, не способен действовать так маневренно и остро. А где был сегодня хваленый Кейн, где его лидерство- только в усредненном Бундесе? Зачем брали Та? Ведь еще по играм за Байер, он постоянно терял соперника и не поспевал за своими и чужими.

Вобщем вопросов много. Левый край неплохо динамил Олисе, и от него даже пришел голевой прострел, но всё это на фоне маcсивного и жесткого Арсенала не сработало. Лондонцы просто съели соперника с потрохами физически. Компани предстоит еще многому научиться, а его команде, некогда грозной и Великой- стать европейским лидером. Ну и пару слов про Нойера. В двух мячах он виноват однозначно. Вратарь с его опытом, который нервирует свою оборону и стоит как истукан, тупо на линии или безмозгло бежит к центру поля- не имеет право защищать цвета клуба, пусть даже, он и известный в прошлом вратарь.

Арсенал- с более чем заслуженной победой, а главному болельщику клуба Уважаемому Саркису- мои персональные поздравления!!!!!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 01:10
Счёт не по игре, он мог быть разгромным для Баварии и Нойер уж который раз выбегает и машет мимо мяча. Арсенал хорош и у них очень хорошая скамейка и стандарты – это настоящая проблема для её соперников. Бавария прям встала во втором тайме и было уже понятно, что голов от неё можно не ждать.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:07
Усатый начудил..
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:06
Арсенал в этом сезоне прям рвет и мечет!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04
Молодцы доминаторовцы!))) с победой!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:02
Искренне поздравляю всех болельщиков Арсенала с победой!)
Прервали неудачную серию с Баварией) немцы в последних играх между ними замучили канониров нанося сокрушительные поражения, но сегодня лондонцы веинули должок.
Допускаю, что забегаю вперёд, но сейчас мне кажется, что пушкари наконец-то созрели. С топовыми соперниками у них не дрожат коленки, как раньше, они в себе уверены. От души им желаю какого нибудь важного трофея в конце сезона) уже все заждались. Артета собрал настоящую команду, долго шёл к этому и теперь очень близок к триумфу. Удачи им и без травм.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:02, ред.
Нойер третий гол подарил, но вытащил гораздо больше.

Немцы хоть и проиграли, но какой-то обречённости я не чувствую у них. Есть время, чтоб травмированные ребята поправились и Бавария успела показать, кто она, когда в форме.

Арсенал очень хорош. Сбалансирован во всех смыслах, с укомплектованной скамейкой, которая столькие годы взращивалась Артетой и была почти 5 лет камнем преткновения на пути к высотам в АПЛ. Надеюсь, в этом году АПЛ точно возьмут, да и в ЛЧ распрекрасные шансы побороться за ушастого.

Пушкарей с победой. Классный, сильный, самый монолитный коллектив в Англии, да и в Европе, по всей видимости.
Yarvi
Yarvi
сегодня в 01:01, ред.
С..., Компани, какого х.. у тебя Кейн играет бокс-ту-бокс??? Ему 32 года, тяжёлый нап. Пора уже изменить его стиль игры. Ты тренер или х.. в стакане. Фергюсон видя, что Фердинанд уже сдал и измучен травмами, поговорил с ним, что бы он играл по другому, о чем написал в своей биографии.
Нойер плох. Гол 17 летнего Карла великолепен. Семнадцатилетнего, Карл!!! Диагональ Киммиха шикарна. Арсенал мощен на стандартах. Победа по делу.
kmhb
kmhb
сегодня в 01:01, ред.
Ну Арсенал мощнее был. В этом формате фактор поля, конечно, играет не последнюю роль.
В целом Баварии очень на пользу это поражение. Ротации вообще нет.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:00
Великие Канониры ☝️
Гость
