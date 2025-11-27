«Арсенал» нанес первое поражение «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов

1764194090

сегодня, 00:54

Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл германскую «Баварию» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76). У проигравших отличился Леннарт Карл (32).

«Арсенал» одержал пятую победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Лондона набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенский клуб набрал 12 очков и располагается на 4-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге». «Бавария» 9 декабря примет португальский «Спортинг».