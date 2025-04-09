В ярком футбольном сезоне не хватает великих трио. Напарники подставили Мбаппе и Салаха

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вчера, 21:57

Фавориты оступились в Лиге чемпионов.

Наметился дефицит великих трио

Новый век в футболе заряжен атакующей энергией. Прогресс вингеров, которые становились безумно результативными ложными форвардами, привел к созданию великих троек впереди. И не все они были такими дружными, как легендарная связка в «Барселоне». Роналду, когда его спрашивали о прохладных отношениях с Бензема и Бэйлом за пределами поля, настаивал, что для успеха не нужно дружить семьями. Задача в «Реале» – колотить голы.

Теперь всё иначе. Видна закономерность, если оценивать большинство результативных команд сезона. У многих эффективных форвардов нет стабильной поддержки. У Мбаппе нет связи с Родриго и Винисиусом. Большая проблема для «Реала». Салах не получил вместо Фирмино и Мане новых биороботов для ещё более результативного футбола в «Ливерпуле». У Кейна неплохая связь с молодыми Олисе и Мусиалой, но Харри потерял Джамала в финале сезона.

У «Барселоны» есть Рафинья, Левандовски и Ямаль. Но они играют вместе эффективно первый сезон. Рафинью едва не продали прошлым летом, не устраивал его уровень игры. Также Ламин якобы просит поменять «девятку» в «Барселоне». Ему удобнее по стилю Ферран, менее эгоистичный нападающий, чем польский ветеран Роберт. Холанд в «Манчестер Сити» не играет форварда в крутом трио. У викинга нет двух стабильных напарников на флангах.

Можно вспомнить успехи Дембеле, но его напарники – Кварацхелия, Дуэ и Баркола, недавно знают друг друга. Дуэ

приехал прошлым летом. Баркола в прошлом сезоне был резервистом в ПСЖ . Дембеле пользуется тем, что нет больше Месси, Мбаппе и Неймара. Но нужна стабильность, чтобы доказать величие. А вот раньше футбол часто стоял на трёх китах. У многих выдающихся команд 21 века радовали тройки в центре атаки. Написали историю игры.

Даже без учета самых известных связок можно вспомнить успехи Педро, Азара и Косты в «Челси». Не выиграли вместе Лигу чемпионов. Спустя годы Тухель победил с Вернером, Хаверцем и Маунтом в нападении, что впечатляет. Зато испанский чемпион мира Педро, звезда той АПЛ Азар и дикий бразильский испанец Диего Коста запомнились соперникам. Как и связка «Боруссии» из Дортмунда времен Клоппа. Гётце, Ройс и Левандовски умели зажечь.

Любой грамотный тренер понимает, что важно собрать органичную атаку. Порой для этого достаточно поставить Родриго и Винисиуса в связке, а из глубины их должен поддерживать Беллингем. В такой конфигурации Анчелотти выиграл Лигу чемпионов. Сейчас не получил трио бразильцев с Мбаппе. И от Джуда мяч отскакивает так, словно он впервые принимает передачи. А вот связка Лаутаро и Тюрама работает – «Интер» победил «Баварию».

Тяжело превзойти классиков жанра

У каждого опытного фаната точно есть любимое трио в атаке. Или самое сильное по личному мнению. Фанаты «Реала» считают величайшим трио в 21 веке связку послушного Бензема, мощного Бэйла и снайпера Роналду. Заиграли в Мадриде, хотя могли оказаться в другой команде. Двое работали на себя – валлиец и португалец, а француз их соединял. Порой Криштиану был командой в команде, но в лучших поединках замечал открывания Карима и Гарета.

В тройке Месси, Суареса и Неймара центральный нападающий тоже умел делиться мячом. Самый младший – бразилец, немного отставал от коллег. Но в молодости до серии травм и самых опасных для карьеры загулов Неймар ставил на технику. Играл в манере Роналдиньо, только без природной силы крепко сбитого предшественника. Как видите, Месси везло с напарниками. Форвард Давид Вилья тоже всегда старался понять потребности крайнего форварда.

Впрочем, были и другие великолепные коллеги. Анри и Это’О не играли с Месси на протяжении многих лет. Зато вместе выиграли Лигу чемпионов. Также каждый форвард в связке был без преувеличения великим мастером в своем амплуа. Тьерри тащил мяч по левому флангу. Самуэль блистательно играл на линии офсайда. А Лионель стал иконой. Со временем начал уходить с правого фланга в центр. Накручивал соперников, помогая «Барселоне» собирать трофеи.

Роналду, для которого соперничество с Месси имело важное значение, стал участником не одного, а сразу двух знаменитых трио. Криштиану не играл с Тевесом и Руни в плотной связке много лет. Им хватило двух сезонов, чтобы запомниться главным соперникам по АПЛ и выиграть Лигу чемпионов. У Карлоса, Уэйна и Криштиану было 140 голов и 61 ассист всего за два сезона. Потом Роналду уехал в «Реал», а Тевес оказался в составе вражеского «Манчестер Сити».

Спустя годы в АПЛ зажигали другие враги «Манчестер Юнайтед». Салах, Фирмино и Мане были идеальным трио. Как и форварды «Реала», они не всегда дружили. У Салаха и Мане случались конфликты. Зато вместе играли великолепно. Органичное трио, где все довольно результативные, а Фирмино как Бензема. Бобби умел уступить место в атаке египтянину и сенегальцу. Также легко отдавал голы французам Пиресу и Анри великий нелетучий голландец Бергкамп.

Деннис применял разные техники, вплоть до гипноза, чтобы заставить себя подняться на борт самолета. Трагедия в Суринаме, когда в большой авиакатастрофе погиб голкипер «Аякса» Дусбург, повлияла на юного Бергкампа. Но по Англии спокойно ездил автомобилями или автобусами, помогая Пиресу и Анри избивать соперников «Арсенала». Сейчас у Артеты нет великого трио в атаке, но летом «канониры» планируют трансферы левого вингера и центрфорварда.