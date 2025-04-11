Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

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вчера, 10:12

«Ливерпуль» объявил о том, что нападающий подписал новый контракт с клубом.

Футболист выступает за команду с лета 2017 года, когда перешёл из «Ромы». В нынешнем сезоне египтянин провёл за мерсисайдцев 45 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.