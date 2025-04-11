«Ливерпуль» объявил о том, что нападающий Мохамед Салах подписал новый контракт с клубом.
Футболист выступает за команду с лета 2017 года, когда перешёл из «Ромы». В нынешнем сезоне египтянин провёл за мерсисайдцев 45 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.
Если взять сборную Египта, то до недавнего времени я не знал, что сборная Египта больше всех выиграла Кубок африканский наций. Сколько выиграл Салах? Ноль. Даже в такой сборной ничего не может показать. Кстати, ещё сборную не может вывести на ЧМ.
В итоге, получается игрок с высокой зарплатой и низким КПД.
Если взять сборную Египта, то до недавнего времени я не знал, что сборная Египта больше всех выиграла Кубок африканский наций. Сколько выиграл Салах? Ноль. Даже в такой сборной ничего не может показать. Кстати, ещё сборную не может вывести на ЧМ.
В итоге, получается игрок с высокой зарплатой и низким КПД.