Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

вчера, 10:12

«Ливерпуль» объявил о том, что нападающий Мохамед Салах подписал новый контракт с клубом.

Футболист выступает за команду с лета 2017 года, когда перешёл из «Ромы». В нынешнем сезоне египтянин провёл за мерсисайдцев 45 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о контракте Тикнизяна
Вчера, 09:59
Слухи«Аль-Наср» предлагает Роналду новый контракт
10 апреля
Слухи«Барселона» обсуждает с Фликом продление контракта
10 апреля
Агент Тикнизяна отреагировал на слухи о контракте игрока с «Локомотивом»
10 апреля
В «Локомотиве» приняли решение по будущему Тикнизяна
10 апреля
Официально«Ланс» продлил контракт с лидером
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:14
отличная новость! Респект Хьюзу!
протон
протон
вчера в 17:35
Не поддается араб арабам
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:09
В раздевалке лишь бы не портил атмосферу
felix
felix
вчера в 16:56
Попылит еще, посмотрим
Karkaz
Karkaz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 16:42
В АПЛ не бывает такого, чтобы ни у кого не было спада. Там в основном только 2 команды бьются за чемпионство. Поэтому, был бы МС прежний или не был, голы Салаха неизбежны.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:46
Думаю, что Салах принял верное решение. В "Ливерпуле" у него хорошо идут дела и нет смысла менять клуб. Салах станет в этом году чемпионом Англии, а в следующем наверняка поборется за победу в Лиге Чемпионов.
dеigandre
dеigandre
вчера в 13:22
Ну, значит, в следующем сезоне мы опять увидим 30 пенальти в пользу Ливерпуля... надо ведь, чтобы Салах хоть что-то забивал и нахваливать его
Nety
Nety ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 13:07
Его статистика голевое действие за матч всю карьеру в Ливерпуле. Интересно кто у них там тащит.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 12:57
🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:50
...яволь,Минхерц!!!
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
...я бы оставил слово хороший! Вот к примеру, Вини тоже хороший,а
в ключевых тоже не весть кто! Старина,люди ходят, ценят, уважают
личности в первую очередь на поле среди которых и эти парни!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:48
отлично!!!
надеюсь, что здоровья у Салаха хватит до 2027, а забивать на своем привычном уровне будет. ментальный дух лидера и все такое есть.
понятно, сделка завершена, ибо на рынке прямых замен нет.
только меняя многое в атаке, беря на позицию Салаха футболиста с другими функциями, клуб потратит больше. лучше продлит с повышением з\п ))
но Слот понимает, что изменения должны быть и будут идти и с Салахом в команде, где голы будут забиваться не с сильным перекосом в сторону Салаха.
а будет новая 9 летом для этого.
что бы через 2 года уход Салах не был столь резким и болезненным.
сегодня Салах тянет на пол сезона.
завтра на первую треть, наверно. возраст дает о себе знать.
лишь бы не прогрессировать в себе синдром Криштиану)))) только не это.
мозг Салаха не будет в ладах с телом и наоборот.
он всегда будет ставить перед собой высокие цели. н тело не сможет их выполнять, а мозг не сможет принять то, что он уже сильно сдал.
от сюда пойдут капризы, негатив в раздевалке, дальше интервью местному радио Ливерпуля, ну мы знаем историю
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:26
А ему и не надо было делать результат- он свободный художник, поэт. Но в Роме, он и результат делал и забивал решающие мячи.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 12:23
Надо было продавать в СА пока ценен.. И покупать парочку свежих и мотивированных молодых на перспективу.. Салах в АПЛ выиграл всё + ЛЧ.. Не знаю зачем он остался.. В СА ему предложили бы раза в три больше.. Но, хозяин-барин..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46, ред.
Не самая худшая статистика у бороды.
Регулярно улыбается, забивает, отдает пасы, нет кариеса...
Почему и не подписать?
Где гарантия, что вновь прибывший претендент на соискания почетного звания "Бомбардир всех времен и народов" "выстрелит" и будет лучше Салаха?
Короче, таможня дает добро!)
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:42
Скоростенка конечно подупала, но еще могет
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:42
Правильно
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:22
Тащить - это реализовывать моменты. К примеру, вспомни, как Бензема тащил в ЛЧ, хотя по игре соперники превосходили Реал.

Из свежего - игра против ПСЖ. В первой игре растворился, а когда его заменили, игрок замены сразу забил гол. В ответной ничего не показал. В АПЛ много забивает, но это на фоне спада МС и других команд. Если бы МС был прежним, опять без трофея остались бы.

Я же сказал, что выскажу непопулярное мнение. Для большинства Салах хороший игрок, но я вижу, что в ключевых играх он бесполезен.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:11
По мне, так Салах тащил финал ЛЧ с Реалом. Второй. Да, уступили, но только из-за невероятного везения и куражного Куртуа. Ливерпуль тогда должен был мячей пять забивать и Салах из них штуки три. Ту игру именно вёл египтянин. Нет, он прекрасный игрок, оказывающий большое влияние на игру команды.
shlomo
shlomo
вчера в 11:10
Все правильно сделали... клуб молодец что уговорил.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ матос (раскрыть)
вчера в 11:05
Его вклад в эти победы низкий. Суперкубок УЕФА выиграли благодаря дублю Мане, Салах не забил. На Клубном ЧМ у Салаха 0 голов. В победной ЛЧ 2019 Салах забил 5 голов: дубль Црвене Звезде и 1 гол Наполи на групповой стадии, 1 гол Порту в 1/4 и 1 гол с пенальти в финале ЛЧ.
adekvat
adekvat
вчера в 11:02
От добра добра не ищет. Все от этого только выиграют.
wm572scymsq2
wm572scymsq2
вчера в 11:01
Отличная новость для фанатов красных
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:00
Выскажу непопулярное мнение - продление контракта это ошибка. Салах переоценен. Он никогда не был игроком, который делает результат. К примеру, кто может вспомнить игру, когда он реально тащил? Конечно, с помощью интернета можно найти несколько игр в АПЛ, но в ЛЧ таких игр еще меньше. 3 финала ЛЧ - 1 гол с пенальти. Даже тот супер камбэк с Барселоной не его заслуга. Недавно видел рейтинг игроков, которые проваливают финалы. Так вот Салах на 2-м месте после Кейна.

Если взять сборную Египта, то до недавнего времени я не знал, что сборная Египта больше всех выиграла Кубок африканский наций. Сколько выиграл Салах? Ноль. Даже в такой сборной ничего не может показать. Кстати, ещё сборную не может вывести на ЧМ.

В итоге, получается игрок с высокой зарплатой и низким КПД.
матос
матос ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:51
Тоже ему этого желаю
Bad Listener
Bad Listener ответ матос (раскрыть)
вчера в 10:50, ред.
Ничего, кубков много не бывает, ещё возьмёт. Ну Кейн по мне не из самых крутых, с тем же Левандовски он не сравнится
матос
матос ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:49
а ничего что Мо с Ливерпулем уже брал ЛЧ - суперкубок УЕФА и КЧМ ? Большинству отличных футболистам подобное и не снилось (Кейн к примеру) , да и на острове он уже всё выиграл.
112910415
112910415
вчера в 10:45
одобряем и поддерживаем
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:42
Правильное решение для обеих сторон
ndaezm4eef79
ndaezm4eef79
вчера в 10:42
Похоже арабы не смогли его убедить перейти к ним.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 