Хуммельс может вернуться в дортмундскую «Боруссию» для выступления на КЧМ

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вчера, 19:36

Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает возможность приглашения защитника «Ромы» в качестве резервного игрока на предстоящий Клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Эта возможность обсуждается в клубе после травмы .

Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. На данный момент не было ни контактов, ни переговоров между клубом и игроком.

Ранее Хуммельс заявил о намерении завершить футбольную карьеру по окончании сезона.