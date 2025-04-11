Хуммельс может вернуться в дортмундскую «Боруссию» для выступления на КЧМ

Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает возможность приглашения защитника «Ромы» Матса Хуммельса в качестве резервного игрока на предстоящий Клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
Эта возможность обсуждается в клубе после травмы Нико Шлоттербека.
Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. На данный момент не было ни контактов, ни переговоров между клубом и игроком.
Ранее Хуммельс заявил о намерении завершить футбольную карьеру по окончании сезона.