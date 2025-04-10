«Фиорентина» намерена сохранить Госенса

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вчера, 15:29

«Фиорентина» планирует подписать полноценный контракт с полузащитником , который находится в стане «фиалок» на правах аренды из «Униона». У итальянского клуба есть право выкупа игрока за 7 миллионов евро. Оно будет активировано автоматически, если Госенс сыграет ещё три матча.

Немец выступает за «Фиорентину» с августа 2024 года. На его счету 32 матча, 5 голов и 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Госенса в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» активирует опцию продления контракта вратаря Давида Де Хеа.