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«Фиорентина» намерена сохранить Госенса

вчера, 15:29

«Фиорентина» планирует подписать полноценный контракт с полузащитником Робином Госенсом, который находится в стане «фиалок» на правах аренды из «Униона». У итальянского клуба есть право выкупа игрока за 7 миллионов евро. Оно будет активировано автоматически, если Госенс сыграет ещё три матча.

Немец выступает за «Фиорентину» с августа 2024 года. На его счету 32 матча, 5 голов и 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Госенса в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» активирует опцию продления контракта вратаря Давида Де Хеа.

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:32
Не молод, но эффективен. Цена не кусается. Дайте ему возможность еще 3 игры сыграть и будет полезный трансфер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:31
Почти столько он и стоит....
Гость
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