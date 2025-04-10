Агент Гравенберха оценил вероятность перехода игрока в «Реал»

Хосе Фортес, агент полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха, высказался о вероятности перехода футболиста в «Реал».
Он достаточно хорош для «Реала». Хотелось бы, чтобы он там играл, но «Ливерпуль» запросит огромную сумму. Знаю, они интересовались Райаном, но сейчас это невозможно.
очень технично это дело знали агенты Николя Анелька))
нет больше клубной преданности.
за эмблему сейчас только повара в столовой и уборщики на базе работают.
и то, потому что от дома не далеко.
Райан Главенберх похоже следующий бесплатный трансфер в Реал.
как раз на пике будет, как Трент. к 2028 г.
очень технично это дело знали агенты Николя Анелька))
нет больше клубной преданности.
за эмблему сейчас только повара в столовой и уборщики на базе работают.
и то, потому что от дома не далеко.
Райан Главенберх похоже следующий бесплатный трансфер в Реал.
как раз на пике будет, как Трент. к 2028 г.