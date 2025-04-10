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Агент Гравенберха оценил вероятность перехода игрока в «Реал»

вчера, 17:21

Хосе Фортес, агент полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха, высказался о вероятности перехода футболиста в «Реал».

Он достаточно хорош для «Реала». Хотелось бы, чтобы он там играл, но «Ливерпуль» запросит огромную сумму. Знаю, они интересовались Райаном, но сейчас это невозможно.

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Все комментарии
rk8wcdgg336m
rk8wcdgg336m
вчера в 21:00
Так он и для ливера хорош)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:09
Как контракт будет заканчиваться, тогда и появится Реал на горизонте))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:42
такие времена, агент хотят зарабатывать на трансферных переходов игрока.
очень технично это дело знали агенты Николя Анелька))
нет больше клубной преданности.
за эмблему сейчас только повара в столовой и уборщики на базе работают.
и то, потому что от дома не далеко.
Райан Главенберх похоже следующий бесплатный трансфер в Реал.
как раз на пике будет, как Трент. к 2028 г.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Агент Гравенберха - звучит!)))
протон
протон
вчера в 17:31
Парню всего 22 гола, а опыта уже вагон. 2.5 года в чемпионате Нидерландов, полноценный сезон в Баварии и второй сезон в АПЛ. Слот нашел нужный подход к нему. Может на долгие годы вперед стать основным игроком в Ливерпуле.
Гость
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