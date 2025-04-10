Агент Гравенберха оценил вероятность перехода игрока в «Реал»

Хосе Фортес, агент полузащитника «Ливерпуля» , высказался о вероятности перехода футболиста в «Реал».

Он достаточно хорош для «Реала». Хотелось бы, чтобы он там играл, но «Ливерпуль» запросит огромную сумму. Знаю, они интересовались Райаном, но сейчас это невозможно.