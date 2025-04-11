«Реал» попытается подписать Салиба в 2026 году

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вчера, 17:55

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении защитника из лондонского «Арсенала». По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес был впечатлен игрой Салиба во время недавнего матча между командами.

Клуб проявляет интерес к футболисту уже длительное время, получая положительные отчеты о его выступлениях еще со времен игры за «Сент-Этьен».

Однако трансфер Салиба в ближайшее летнее межсезонье маловероятен из-за высокой стоимости игрока и нежелания «Арсенала» расставаться с ним.

В связи с этим «Реал» планирует реализовать стратегию, которая предполагает приобретение Салиба летом 2026 года по более доступной цене или подписание его в качестве свободного агента в середине 2027 года. Такой подход клуб активно применяет в последние годы.