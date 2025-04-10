«Лион» избежал поражения в игре 1/4 финала Лиги Европы против МЮ

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2).
Тьяго Альмада вывел хозяев поля вперед на 26-й минуте, Лени Йоро на 45+5-й сравнял счет, на 88-й у «дьяволов» забил Джошуа Зиркзее. Райан Шерки на 90+5-й вернул равенство на табло.
Ответная игра состоится 17 апреля.
и если МЮ выиграет ЛЕ, от Англии будет не пять, а шесть команд.
представь, 11-я команда АПЛ участник ЛЧ в сезоне 2025-26 ))
и если МЮ выиграет ЛЕ, от Англии будет не пять, а шесть команд.
представь, 11-я команда АПЛ участник ЛЧ в сезоне 2025-26 ))
А победа в ней дает право на Лигу Чемпионов? Кто подскажет?
А победа в ней дает право на Лигу Чемпионов? Кто подскажет?
На месте Аморима я бы усадил этого крокодила на лавку до конца сезона и поставил в раму турецкого Алтая.
На месте Аморима я бы усадил этого крокодила на лавку до конца сезона и поставил в раму турецкого Алтая.
наградах пока не нуждается! Хотя у нас, как принято , огого
кубок взяли, значит сильнейшие,ну бред же!!!
наградах пока не нуждается! Хотя у нас, как принято , огого
кубок взяли, значит сильнейшие,ну бред же!!!
Интересно, кого потредует Аморим?!
Интересно, кого потредует Аморим?!