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«Лион» избежал поражения в игре 1/4 финала Лиги Европы против МЮ

вчера, 23:58
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2).

Тьяго Альмада вывел хозяев поля вперед на 26-й минуте, Лени Йоро на 45+5-й сравнял счет, на 88-й у «дьяволов» забил Джошуа Зиркзее. Райан Шерки на 90+5-й вернул равенство на табло.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:25
не обязательно МЮ выигрывать ЛЕ,что бы от АПЛ было 6 команд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 12:27
по моему, это правило действует.
и если МЮ выиграет ЛЕ, от Англии будет не пять, а шесть команд.
представь, 11-я команда АПЛ участник ЛЧ в сезоне 2025-26 ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:44
Скучный матч очень . Но Лион должны пройти. Объективно, при всей слабости МЮ, они фавориты этой Лиги Европы.
А победа в ней дает право на Лигу Чемпионов? Кто подскажет?
galem72
galem72
сегодня в 09:24
Вот как это онановое чудо накануне матча взял "одного из лучших вратарей АПЛ по предотвращённым голам" и тут же провёл абсолютно бездарную встречу?
На месте Аморима я бы усадил этого крокодила на лавку до конца сезона и поставил в раму турецкого Алтая.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:22
...Тен Хаг тоже Кубок брал (Англии), только вот клоунада не заканчивается, думается что такая разобранная команда в
наградах пока не нуждается! Хотя у нас, как принято , огого
кубок взяли, значит сильнейшие,ну бред же!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:53
Онана конечно же мастер....привозов! ЭТХ выгнал Де Хеа за то, что он плохо играет ногами, привел своего Онану, который как оказалось плохо играет руками))
Интересно, кого потредует Аморим?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:21
Посмотрим, как красные дьяволы будут играть дома. Но не удержать счет....
112910415
112910415
сегодня в 05:34
в этой паре ясность пока не наступила
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:19
МЮ похоже и впрямь посильнее будет. И это удивительно с учётом мест команд в регулярных чемпионатах. Насколько же Лига 1 просто посредственная. Пора изменить состав топ-5. Из-за одного ПСЖ держать чемпионат за топовый как то странно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:39
Онана конечно, чудо. Но есть одна интересная вещь)) в еврокубках 2024/25 есть только одна команда, что ни разу не проиграла своим соперникам. Это Манчестер Юнайтед. Ведь могут так и выйти в финал ЛЕ непобежденным))) и даже выиграть решающий поединок. Вот тогда Онана всем и скажет )))) последнее слово.
протон
протон
сегодня в 00:04
Ничего особенного. Мы прекрасно помним, что гений тен Хаг брал этого великолепного камерунца за умение играть ногами, про руки ничего не говорилось. Правда, ногами он играет не сильно лучше, чем руками, но кого это волнует?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:01
Так и думал почему то что МЮ довыпендривается и пропустит в конце, идиоты
Гость
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