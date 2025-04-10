«Лион» избежал поражения в игре 1/4 финала Лиги Европы против МЮ

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вчера, 23:58

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2).

Тьяго Альмада вывел хозяев поля вперед на 26-й минуте, Лени Йоро на 45+5-й сравнял счет, на 88-й у «дьяволов» забил Джошуа Зиркзее. Райан Шерки на 90+5-й вернул равенство на табло.

Ответная игра состоится 17 апреля.