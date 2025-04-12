Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» трёх игроков «Барселоны»

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вчера, 08:57

Главный тренер «Манчестер Сити» планирует усилить команду тремя игроками «Барселоны».

Выступление Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Фила Фодена заставило специалиста задуматься над обновлением атакующей линии команды.