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Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» трёх игроков «Барселоны»

вчера, 08:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует усилить команду тремя игроками «Барселоны».

Выступление Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Фила Фодена заставило специалиста задуматься над обновлением атакующей линии команды.

По мнению рулевого, Рафинья может существенно улучшить уровень игры в нападении МС, Ламин Ямаль также привлек клуб АПЛ, за него «горожане» готовы предложить 275 миллионов евро. Еще одной целью является Дани Ольмо: несмотря на травмы, тренер ценит его игровые качества.

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11 апреля
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:31
ага. так вот поэтому МС состав чистит, и зарплатную ведомость тоже, убирая Де Брюйне с Бернарду )) еще Ковачич, Аканджи, Эдерсон, Грилиш, Гюндоган.
Гвардиола говорит одно, но думает о другом.
Горожане
Горожане
вчера в 12:03
Фантастическая новость!
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:17
скорее всего фифа 26))) скоро выйдет)))
Vilar
Vilar
вчера в 11:15
В таком случае проще поменять вывеску: "Манчестер Сити" заменить на "Барселона-2".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:52
Слушки слушки 🙃
Просто, скорее всего эта троица из Барселоны хотят уже улучшенные новые контакты, вот агенты и работают на полную катушку распространяя чушь 😁
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:45
Чёта Пеп скромничает... Зачем ему Ольмо, если можно взять Педри... и Кунде - до кучи ? Затем прикупить Флика в ассистенты, а самому идти рыбу ловить...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:38
Подарите Пепу новую ФИФА-25, пусть успокоится.
zytjnf2cs955
zytjnf2cs955
вчера в 10:22
Что то Пеп много хочет, а самому слабо воспитать таланты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:41
Да ну бред полнейший, особенно по поводу Ямаля))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:39
Как грится губа не дура! Но если бабки есть , то почему бы и нет
Incredulous
Incredulous ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:35
Ему скорее бюджет клуба не нравится
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:35
Ольмо вряд ли купят, каким бы дублером КДБ он не представлялся
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:27
Купить у Барселоны Барселону захотел, не проще ли Флика просто подвинуть и у руля встать? Или название не нравится? Хочется голубую форму и название на М?
Гость
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