Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» трёх игроков «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует усилить команду тремя игроками «Барселоны».
Выступление Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Фила Фодена заставило специалиста задуматься над обновлением атакующей линии команды.
По мнению рулевого, Рафинья может существенно улучшить уровень игры в нападении МС, Ламин Ямаль также привлек клуб АПЛ, за него «горожане» готовы предложить 275 миллионов евро. Еще одной целью является Дани Ольмо: несмотря на травмы, тренер ценит его игровые качества.
Гвардиола говорит одно, но думает о другом.
Гвардиола говорит одно, но думает о другом.
Просто, скорее всего эта троица из Барселоны хотят уже улучшенные новые контакты, вот агенты и работают на полную катушку распространяя чушь 😁
Просто, скорее всего эта троица из Барселоны хотят уже улучшенные новые контакты, вот агенты и работают на полную катушку распространяя чушь 😁