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«Челси» летом намерен подписать Гарначо

вчера, 08:47

«Челси» изучает возможность трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

«Дьяволы» будут готовы расстаться с игроком за 55 миллионов евро, продажа футболиста могла бы существенно помочь «дьяволам» в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что Гарначо выставил на продажу дом в Манчестере.

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Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:59, ред.
...Деградация от чего то ценного,приобретённого с годами мастерства,техники, искусства паса, мощнейшего удара, где
это всё, в мечтах юнного аргентинца! А сколько их по лесам и весям,как этот парниша,мульоны, как будто был и не был! Пускай с
Антони пример берёт,пристроится!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:53
Зачем он нужен?🙃
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:48
Всё верно. Нехрен Гарначо в МЮ делать. Там только деградировать можно...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:24, ред.
Лишние деньги чтоле есть? Уже на помойку понесли, кидайте в костёр чтобы лучше горело и то толку больше будет
Гость
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