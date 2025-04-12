«Челси» летом намерен подписать Гарначо

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вчера, 08:47

«Челси» изучает возможность трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» .

«Дьяволы» будут готовы расстаться с игроком за 55 миллионов евро, продажа футболиста могла бы существенно помочь «дьяволам» в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что Гарначо выставил на продажу дом в Манчестере.