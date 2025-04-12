«Челси» летом намерен подписать Гарначо

«Челси» изучает возможность трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
«Дьяволы» будут готовы расстаться с игроком за 55 миллионов евро, продажа футболиста могла бы существенно помочь «дьяволам» в финансовом плане.
Ранее сообщалось, что Гарначо выставил на продажу дом в Манчестере.
это всё, в мечтах юнного аргентинца! А сколько их по лесам и весям,как этот парниша,мульоны, как будто был и не был! Пускай с
Антони пример берёт,пристроится!
это всё, в мечтах юнного аргентинца! А сколько их по лесам и весям,как этот парниша,мульоны, как будто был и не был! Пускай с
Антони пример берёт,пристроится!