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Переговоры «Реала» о продлении контракта с Лукасом Васкесом зашли в тупик

вчера, 13:09

Защитник Лукас Васкес может покинуть «Реал».

Как сообщается, переговоры о продлении контракта с футболистом зашли в тупик.

Действующее соглашение игрока рассчитано до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:23
...и добавить нечего, внятно, искренне, уважительно ! Только слова
благодарности за прошедшие,лучшие, боевые годы!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:10
Лучшие годы карьеры Васкеса выпали на время первого прихода и тренерства Зидана. Это был действительно качественный, полезный игрок. А ещё Васкес всегда был трудягой, не боялся делать много черновой работы на поле. Лучшую свою игру показывал на позиции правого вингера, но после вынужденно начал выходить на поле как правый крайний защитник. И тогда игра Лукаса начала терять в качестве, но за счёт молодого возраста, трудолюбия и самоотдаче, испанец и на этой позиции какое-то время играл довольно продуктивно. Но сейчас в силу возраста Лукас уже просто физически не вытягивает уровень топ-клуба, очень потерял в скорости, и часто просто не успевает за быстрыми форвардами соперника, от чего и проваливается как защитник. Нет никакого смысла держать Васкеса в составе, он даже как резервный игрок уже не соответствует уровню команды. Даже в критический момент проще закрыть позицию игроком из Кастильи чем ставить медленного и, к сожалению, уже бесполезного для команды, Васкеса. Он сейчас напоминает Марсело в последнем сезоне за Реал, так же медлителен и полностью бесполезен как защитник.

Спасибо тебе, Лукас, за всё, что ты сделал для Реала, но нужно уходить вовремя.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:56
Спасибо Васкесу за все. Были важные эпизоды в его карьере в Реале, приносил часто пользу.
6mckfjaypynm
6mckfjaypynm
вчера в 13:54
отпускать надо вместе с Модричем
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:48
Скорее всего на заработки к Саудитам поедет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:13, ред.
найдут выход из тупика.
когда Лукас вернется бесплатно в Эспаньол.
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