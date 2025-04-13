Переговоры «Реала» о продлении контракта с Лукасом Васкесом зашли в тупик

Защитник Лукас Васкес может покинуть «Реал».
Как сообщается, переговоры о продлении контракта с футболистом зашли в тупик.
Действующее соглашение игрока рассчитано до конца нынешнего сезона.
Защитник Лукас Васкес может покинуть «Реал».
Как сообщается, переговоры о продлении контракта с футболистом зашли в тупик.
Действующее соглашение игрока рассчитано до конца нынешнего сезона.
Спасибо тебе, Лукас, за всё, что ты сделал для Реала, но нужно уходить вовремя.
Спасибо тебе, Лукас, за всё, что ты сделал для Реала, но нужно уходить вовремя.