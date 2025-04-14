Биджиев: «Мы понимали, во что будет играть „Спартак“»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Спартака».

Мы целенаправленно готовились к матчу и понимали, во что будет играть «Спартак». Отсюда и строили свою игру. Задача была сыграть агрессивно и организованно как в обороне, так и в атаке. В целом мы справились.

Что касается Барко, то его не так-то просто закрыть, потому что он всегда находит ситуации, где можно открыться, куда отскочить. В принципе, в конце первого тайма он это делал — и с нашего правого фланга были у нас проблемы. В перерыве мы внесли коррективы и рассказали ребятам, как нужно постараться сыграть против него. В целом это получилось.