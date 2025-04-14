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Биджиев: «Мы понимали, во что будет играть „Спартак“»

вчера, 09:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Спартака».

Мы целенаправленно готовились к матчу и понимали, во что будет играть «Спартак». Отсюда и строили свою игру. Задача была сыграть агрессивно и организованно как в обороне, так и в атаке. В целом мы справились.

Что касается Барко, то его не так-то просто закрыть, потому что он всегда находит ситуации, где можно открыться, куда отскочить. В принципе, в конце первого тайма он это делал — и с нашего правого фланга были у нас проблемы. В перерыве мы внесли коррективы и рассказали ребятам, как нужно постараться сыграть против него. В целом это получилось.

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Все комментарии
xwde4an38fnn
xwde4an38fnn
вчера в 10:07
Ну теперь можно и поговорить о своем гениальном тренерском таланте. Заслужил.
yjn363xgtja3
yjn363xgtja3
вчера в 09:55
Комментатор спартака, с очень неуверенным комментарием матча Рубин-спартак, объявил спартак чемпионом, вот и спартак начал это праздновать, но как всегда, окажется на пятом месте, а комментатору выдадут премиальные.
bz9s3q4z756t
bz9s3q4z756t
вчера в 09:43
Спартак рукожоп совсем не готовился
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:38
А Спартак не готовился и не знал во что будет играть Динамо Махачкала, оказалось что в футбол что стало для команды Станковича полным сюрпризом
Гость
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