Шесть лидеров РПЛ – шесть вызовов. Соболев вредит «Зениту», а у «Спартака» спорный правый фланг

1743677461

сегодня, 13:51

Игроков много, а результаты хромают.

«Зенит» и российские форварды

Иностранцы баловали Семака классным футболом. Зато в новом году тянули на дно Глушенков и Соболев. На сборах казалось, что форвард Александр собрался. Но спарринги не информативные. В официальных матчах у Соболева по-прежнему ни одного гола в РПЛ за «Зенит». Хотя провел на поле 490 минут и 5 раз появлялся в основе. Вингер Мостовой тоже не может быть выведен из-под критики. Юный Педро побеждал в споре за место в основе слева у опытного российского вингера. Также на краю Мостового видели колумбийца Кассьерру. Если Глушенков часто жалуется на неудобную позицию в «Зените», а также получал обидные повреждения, то Мостовой прекрасно знает задачи флангового форварда. Сейчас Андрей вне стабильной основы. Неопределенность с нападающими, кроме аргентинца Гонду, заставляет Семака тасовать состав. И не всегда получится удачно выпустить со скамейки свежих форвардов.

«Спартак» и правый фланг команды

У Станковича были победные серии. Логично, что у латераля Денисова и вингера Бонгонды встречались удачные поединки. Но после осеннего отрезка сезона тренер «Спартака» потребовал подписать двух человек на правый фланг атаки. Пришел форвард Гарсия, которого уже ставили справа. А ещё аргентинский вингер Солари. Нестабильность Бонгонды, который промахивался из удачных позиций, не нравится тренерскому штабу. Станкович доверяет старому знакомому Маркиньосу. Невысокий бразилец слева показывал самоотверженность, как и Рябчук в лучших поединках слева в защите. Но остаются проблемы с классом этих игроков. Является ли Денисов защитником, с которым «Спартак» станет чемпионом? Иногда молодой футболист слишком похож на Рассказова, бывшего латераля «красно-белых». Правый фланг недоработал. Именно поэтому Станкович пробует разных игроков в атаке. Пока ни один не впечатлил тренера.

«Локомотив» и два дуэта в обороне

Два дуэта, поскольку болезнь распространилась. В прошлом году беды голкипера Лантратова связывали в основном с Ньямси и Монтесом. Два опытных центральных защитника играли ужасно. А бразилец Фассон был травмирован как обычно. Теперь вирус поднялся выше по схеме. Баринов и Карпукас допускали жесткие ошибки. И в качестве дуэта, и когда Тимофеев играл с одним из этих полузащитников «Локомотива». Скорее всего, Галактионову придется делать выводы после завершения сезона. Баринов хотел уехать в Европу. Возможно, пришла пора прощаться. Карпукас молодой, ему сложно удерживать форму на высоком уровне долго. Тимофееву не хватает мастерства, хотя это опытный центральный хавбек. Впрочем, стиль «Локомотива» тоже влияет. У москвичей слишком много грубейших ляпов без мяча. Особенно это касается выбора позиции Ньямси и Монтесом. Времена Чорлуки прошли, некому играть по-королевски.

ЦСКА и результативный нападающий

У Николича новая тактика. Смысл в контроле мяча. Это значит, что растет вес центральных полузащитников с мячом. Зделара скинули в «Зенит», Пьянич и Обляков играют в основе в середине поля. Здесь нет опорника, два диспетчера. Вингеров у ЦСКА часто нет, зато есть инсайды. В этих ролях появляются совершенно разные по формату и подходу футболисты. Техничный Файзуллаев и силовой Мусаев. Или опытный второй форвард Койта и молодой Глебов. Также в основе выходили на позиции «десятки» Жемалетдинов и Бистрович. В атаке появлялись также Гуарирапа и новичок Алеррандро. Последний, судя по месту на скамейке, оказался не готов физически. На бразильца большие надежды в любой из схем – «4-4-2», «4-2-3-1» или «4-3-1-2». Алеррандро, если окажется результативным нападающим, которому подходит по стилю РПЛ , будет серьезным помощником для «армейцев». Уже нужен, ведь впереди дерби против «Динамо».

«Динамо» и центральные защитники

Жуткая нестабильность – общая черта игроков обороны «Динамо». Даса бывал хорош справа. А потом играл ужасно, вместо него появлялся опорник Кутицкий. Скопинцев слева то набирает форму, то уступает фланг центральным защитникам. Эти защитники – Фернандес и Маричаль, порой работают заметно быстрее, чем ветеран Бальбуэна. А через неделю все «привозят». Личка не смог выбрать основную четверку. В силу разных причин чешский тренер тасует состав. На данный момент у «Динамо» в центре защиты сыграли семь человек с начала сезона. Перебор для коллектива, который выбирает четырех защитников в линию. Остаются вопросы к опорной зоне, ведь там появился Глебов, которому надо сыграться с Фоминым и Чавесом. Но в центре иногда получается, особенно в атаке. А в защите поставили на странного Бальбуэну. Ветеран, как и его молодые напарники, не порадовал. А талантливый серб Майсторович снова в лазарете.

«Краснодар» и уругвайцы на краях