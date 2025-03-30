Чемпионство Сафонова откладывается. Зато голкипер насладился результативностью ПСЖ

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сегодня, 13:12

Забили шесть мячей на выезде.

Счёт поединка сбивает с толку

ПСЖ в гостях накидал «Сент-Этьену» шесть голов. Вроде бы всё просто и понятно. Фаворит приехал в гости к предпоследней команде в таблице. У соперника одна победа в Лиге 1 за три месяца. «Лилль» накидал им четыре мяча, а «Марсель» целых пять голов. Для ПСЖ шесть голевых атак не были невероятно сложной задачей. Но на самом деле и Сафонов вступал в игру. Поединок мог сложиться не так радужно для абсолютного лидера чемпионата Франции.

Футболист «Сент-Этьена» забил первым. Матвей не виноват. Голкипер ПСЖ не смог остановить удар головой после навеса Давиташвили. Идёт грузинский тур в Лиге 1. Отличились полезными действиями два бывших футболиста «Рубина». Кварацхелия помог ПСЖ выйти вперед своим голом. А за «Лион» в пятницу забил Микаутадзе. Жорж вырос во Франции, в РПЛ не играл. А вот экс-игрок «Краснодара» Сафонов придвинулся к первому большому трофею в карьере.

Дебютный кубок получил, когда выиграл с ПСЖ Суперкубок Франции. В матче против «Монако» Матвей был на скамейке. С «Сент-Этьеном» получил практику, ведь Доннарумма отвлекался на игры сборной Италии. Сафонов разок правильно выскочил из ворот, а соперник пробил в голкипера. На этом работа закончилась, начался вечер развлечений. Матвей увидел 22 атаки парижан с ударами. Оборона «Сент-Этьена» развалилась на старте второго тайма.

Были персональные ошибки оппонентов. Хватало грамотных действий самих футболистов ПСЖ . До перерыва напомнил о себе голом нападающий Рамуш. Хотя в сборной и клубе у него нет стабильного места в основе, так как в Португалии мешает Роналду, а во Франции Дембеле, вчера Усман вышел лишь на замену. Луис Энрике не сомневался в результате поединка. Капитан и лидер обороны ПСЖ Маркиньос отдыхал на бровке рядом с голкипером Доннаруммой.

ПСЖ продолжает впечатлять

Тренер парижан немножко наглеет. Вчера нападающий Дуэ сыграл в полузащите. Дезире впечатлил в новой роли. Не только сделал дубль, а сыграл практически по всему полю. У Дуэ есть касания мяча на двух флангах и в центре поля. Игрок 97 раз встречал мяч. Для сравнения, у Кварацхелии 50 касаний, а Хвича старался активничать. Чем Луис Энрике кормит своих футболистов? Дуэ отыграл примерно час в битве против Хорватии и реализовал послематчевый пенальти.

А теперь новый участник заявки сборной Франции оказался полезным для клуба в полузащите, пока отдыхали Витинья и Невеш. У ПСЖ появилась глубина состава. Хотя в начале сезона сомневались, что молодые ребята, вроде эквадорца Пачо, португальцев Невеша и Мендеша, а также вингеров Баркола и Дуэ справятся с бременем лидерства. Но атакуют легко и органично. Баркола и Кварацхелии было удобно играть в связке с классическим форвардом Рамушем.

После ухода Хвичи с поля и появления Дембеле ничего не изменилось. Оборона «Сент-Этьена» по-прежнему чудила, а футболисты ПСЖ создавали голы и работали как единая команда. Понятная причина, почему даже в матче, где можно было чаще халтурить, парижане старались. Заметно, что игроки французского чемпиона поняли, что могут попасть в историю сообща. Уверенная игра против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» подарила им значимое единство.

Тактически ПСЖ стал лучше. На поле много эгоистов, которые теперь замечают напарников. Дуэ чаще работал на других, чем Рамуш и Кварацхелия. Но даже грузин не жадничает, если видит коллегу на удачной позиции. Хотя речь о зимнем новичке, адаптация вингера прошла мгновенно. Хвича хорошо готов физически, у него выдающаяся растяжка. А подвижность составов и готовность связок важны для форвардов. Грузин вписался в систему футбола Луиса Энрике.

Важно уважать «Астон Виллу»

К «Ливерпулю» относились правильно. Давили в Париже, не отпустили далеко в Англии. Пришлось бить пенальти, но Доннарумма оказался в серии не хуже, чем Сафонов в Кубке Франции. В полуфинале этого турнира сыграют против «Дюнкерка». А в 1/2 финала Лиги чемпионов путь лежит через Бирмингем. Матчи проведут через неделю. Французы начнут дома игру с «Астон Виллой» 9 апреля. Точно не самый грозный соперник из возможных.

Вот только Унаи Эмери тренировал ПСЖ . Для него встречи будут принципиальными. Также у испанца колоссальный победный опыт в еврокубках. Луису Энрике достался достойный оппонент. Конечно, с нынешней легкой, размашистой, многоуровневой тактической игрой парижский клуб однозначный фаворит в паре. Но Рэшфорд и Асенсио попробуют огорчить команду, где Маркус едва не оказался, а Марко играл совсем недавно. Англичан преступно недооценивать.

Одного голкипера Эмилиано Мартинеса с его святой верой в спасения против любого соперника достаточно, чтобы маститый оппонент подсветил все минусы в игре ПСЖ . А они остаются. Классно, когда работает схема без ярко выраженного форварда. Но Дембеле не пример стабильности. Кварацхелии удобнее слева, а в ПСЖ приходится играть на правом фланге. Баркола и Дуэ молодые. Руис лишь недавно получил тактический опыт на Евро-2024 с Испанией.

Витинья и Невеш уступали в больших матчах. Португальцы не всегда работают четко. Нестабильность доказал первый матч с Данией. «Астон Вилла» будет специально готовиться к поединкам против ПСЖ . А парижане должны настраиваться, что чемпионство не получится отпраздновать с размахом. «Монако» переиграл «Ниццу», а их осечка означала бы досрочный титул Сафонова ещё в марте. ПСЖ уже на 21 пункт опережает «Монако» и на 22 очка выше «Марселя».