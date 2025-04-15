Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБельгия. Вторая лига 2024/2025

В Бельгии болельщики поддержали вратаря соперника, недавно потерявшего отца

сегодня, 01:19
ЛьежЛоготип футбольный клуб Льеж3 : 1Логотип футбольный клуб Генк 2Генк 2Матч завершен

Трогательный момент возник в матче второй бельгийской лиги.

Вратарь Брет Стевенс в субботу дебютировал на профессиональном уровне в клубе «Йонг Генк». Однако неделю назад 21-летнему парню пришлось попрощаться с отцом, который умер в результате продолжительной болезни.

В матче с «Льежем» голкипер отразил пенальти, после чего болельщики разразились громкими аплодисментами. По окончании встречи игрок даже получил тёплые объятия от болельщиков команды соперника.

Перед началом игры также прошла минута молчания. В интервью Het Nieuwsblad Стевенс сказал:

Когда я услышал, что мне разрешили дебютировать, я был счастлив, но всё равно испытывал смешанные чувства. Папа хотел бы, чтобы я играл. То, что показали игроки и болельщики «Льежа» до и после игры, превзошло все мои ожидания. Они проявили огромное уважение. Это показывает, что в футболе всё может быть по-другому. Спасибо жителям Льежа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Фулхэм» заменил не того игрока в матче чемпионата Англии
Вчера, 23:56
Неймар и Тиаго Силва тепло поприветствовали друг друга перед матчем
Вчера, 23:31 Фото
В Аргентине вратарь допустил ошибку, попытавшись уйти в атаку
Вчера, 21:41
ОфициальноМодрич стал совладельцем «Суонси»
Вчера, 21:16
Вратарь повернулся спиной к Рамосу перед пенальти
Вчера, 17:40
Модрич станет акционером валлийского клуба «Суонси»
Вчера, 15:35
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:52
тёплые человеческие чувства всегда уместны !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:10, ред.
Всегда нужно быть человеком, независимо болельщик ты Или
НЕ Э Г O И CТ
НЕ Э Г O И CТ
сегодня в 07:27
👍..
Вещий
Вещий
сегодня в 06:53
Молодцы....и даже больше и добавить нечего....
9g5b3udy9p6j
9g5b3udy9p6j
сегодня в 06:15
Человеческое сочувствие должно быть всегда и везде.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:29
Люди и болельщики должны уважать друг друга...
агент_Смит.
агент_Смит. ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 03:06
Спасибо.
протон
протон
сегодня в 02:15
Футбол объединяет, так было есть и будет у всех адекватных любителей футбола.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 