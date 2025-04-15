В Бельгии болельщики поддержали вратаря соперника, недавно потерявшего отца

Трогательный момент возник в матче второй бельгийской лиги.
Вратарь Брет Стевенс в субботу дебютировал на профессиональном уровне в клубе «Йонг Генк». Однако неделю назад 21-летнему парню пришлось попрощаться с отцом, который умер в результате продолжительной болезни.
В матче с «Льежем» голкипер отразил пенальти, после чего болельщики разразились громкими аплодисментами. По окончании встречи игрок даже получил тёплые объятия от болельщиков команды соперника.
Перед началом игры также прошла минута молчания. В интервью Het Nieuwsblad Стевенс сказал:
Когда я услышал, что мне разрешили дебютировать, я был счастлив, но всё равно испытывал смешанные чувства. Папа хотел бы, чтобы я играл. То, что показали игроки и болельщики «Льежа» до и после игры, превзошло все мои ожидания. Они проявили огромное уважение. Это показывает, что в футболе всё может быть по-другому. Спасибо жителям Льежа.