В Бельгии болельщики поддержали вратаря соперника, недавно потерявшего отца

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сегодня, 01:19

Трогательный момент возник в матче второй бельгийской лиги.

Вратарь в субботу дебютировал на профессиональном уровне в клубе «Йонг Генк». Однако неделю назад 21-летнему парню пришлось попрощаться с отцом, который умер в результате продолжительной болезни.

В матче с «Льежем» голкипер отразил пенальти, после чего болельщики разразились громкими аплодисментами. По окончании встречи игрок даже получил тёплые объятия от болельщиков команды соперника.

Перед началом игры также прошла минута молчания. В интервью Het Nieuwsblad Стевенс сказал: