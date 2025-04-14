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Неймар и Тиаго Силва тепло поприветствовали друг друга перед матчем

вчера, 23:31
ФлуминенсеЛоготип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)1 : 0Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)СантосМатч завершен

Нападающий «Сантоса» Неймар и защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва встретились у кромки поля перед очным матчем команд в бразильской Серии А.

Футболисты тепло обнялись возле скамейки «Сантоса». Ранее игроки вместе выступали за ПСЖ.

Неймар и Тиаго Силва тепло поприветствовали друг друга перед матчем

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Как на доске почета или позора: работник месяца и тунеядец)
112910415
112910415
сегодня в 08:03
парень, который много работал ...
и парень, который много отдыхал ! )
протон
протон
сегодня в 01:08
Судьба у двух игроков совершенно разная. Силва гений добился в своей карьере много чего, помню вылечили именно в России и более того оставили возможность продолжить карьеру в Д. Москва после отпустили в Флуминенсе и карьера с этого началась вверх по нарастающей. Обладатель Кубка Бразилии Чемпион Италии: 2010/11 Чемпион Франции (7): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 Челси» Победитель Лиги чемпионов: 2020/21 Сборная Бразилии Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2008 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2012 и это не все заслуги. Человек действительно легенда внес большой вклад в футбол, он вошел в историю о котором будут вспоминать и брать пример. А чего добился Неймар при его возможностях? разве что игрок который заработал много денег и больше всего лечился.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03
Бразильские страсти с элементами мелодрамы...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:34
Не воспринимаю Неймара, как игрока, о котором стоит говорить.
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