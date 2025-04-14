Неймар и Тиаго Силва тепло поприветствовали друг друга перед матчем

Нападающий «Сантоса» Неймар и защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва встретились у кромки поля перед очным матчем команд в бразильской Серии А.
Футболисты тепло обнялись возле скамейки «Сантоса». Ранее игроки вместе выступали за ПСЖ.
|Флуминенсе1 : 0Сантос
|Матч завершен
Нападающий «Сантоса» Неймар и защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва встретились у кромки поля перед очным матчем команд в бразильской Серии А.
Футболисты тепло обнялись возле скамейки «Сантоса». Ранее игроки вместе выступали за ПСЖ.
и парень, который много отдыхал ! )
и парень, который много отдыхал ! )