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Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса» за фол в матче чемпионата Испании

сегодня, 00:59
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе принёс извинения полузащитнику «Алавеса» Антонио Бланко за фол в матче Ла Лиги.

Форвард получил красную карточку на 38-й минуте после жёсткого удара соперника по ноге. Как сообщает источник, француз после инцидента лично встретился с пострадавшим в раздевалке, где извинился перед ним. Также он попросил прощения у своих товарищей по команде за то, что оставил их в меньшинстве в таком сложном поединке.

При этом Мбаппе не искал оправданий и был очень расстроен.

Бланко принял извинения и сообщил, что никаких проблем нет.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 06:09
Черепашка в своем репертуаре....
112910415
112910415
сегодня в 06:04
положено извиняться, меньше будет наказание
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:20
Благородство Килиана прям зашкаливает, Реал купил не футболиста, а мессию, Леонель Мессия Мбаппе. Свмопиар везде в любой непонятной ситуации.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:39
Ничто человеческое им не чуждо. По-любому они простые люди прежде всего...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:42
Извинение не слабость, сильная сторона мужчины. Хорошо что Бланко и Мбаппе решили между собой все. Респект
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:55
Красавчик паренёк. Респект тебе за такой поступок.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:43
Всегда нужно оставаться человеками а не черепахиными...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:02
Не верю
ABir
ABir
сегодня в 01:26
Очень достойный поступок нападающего Реала, далеко не каждый находит в себе силы извиниться перед пострадавшим и коллегами за грубое нарушение.
Гость
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