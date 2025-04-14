Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса» за фол в матче чемпионата Испании

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе принёс извинения полузащитнику «Алавеса» Антонио Бланко за фол в матче Ла Лиги.
Форвард получил красную карточку на 38-й минуте после жёсткого удара соперника по ноге. Как сообщает источник, француз после инцидента лично встретился с пострадавшим в раздевалке, где извинился перед ним. Также он попросил прощения у своих товарищей по команде за то, что оставил их в меньшинстве в таком сложном поединке.
При этом Мбаппе не искал оправданий и был очень расстроен.
Бланко принял извинения и сообщил, что никаких проблем нет.