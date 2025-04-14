В Аргентине вратарь допустил ошибку, попытавшись уйти в атаку

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вчера, 21:41

Вратарь «Депортиво Риестра» допустил ошибку, которая привела к голу в матче чемпионата Аргентины с «Институто» (0:3).

После завершения атаки соперника голкипер взял мяч в руки и быстро начал развивать атаку своей команды, добежав в итоге почти до центрального круга, перед этим успев обойти главного арбитра. Однако в итоге находившийся рядом игрок соперника отобрал мяч и отдал передачу своему партнёру по команде, который с дальней дистанции забил гол в пустые ворота.