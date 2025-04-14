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В Аргентине вратарь допустил ошибку, попытавшись уйти в атаку

вчера, 21:41
ИнститутоЛоготип футбольный клуб Институто (Кордоба)3 : 0Логотип футбольный клуб Депортиво Риестра (Буэнос-Айрес)Депортиво РиестраМатч завершен

Вратарь «Депортиво Риестра» Игнасио Арке допустил ошибку, которая привела к голу в матче чемпионата Аргентины с «Институто» (0:3).

После завершения атаки соперника голкипер взял мяч в руки и быстро начал развивать атаку своей команды, добежав в итоге почти до центрального круга, перед этим успев обойти главного арбитра. Однако в итоге находившийся рядом игрок соперника отобрал мяч и отдал передачу своему партнёру по команде, который с дальней дистанции забил гол в пустые ворота.

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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 10:30
Школа Песьякова
galem72
galem72
сегодня в 08:34
Да там не только вратарь отличился. Вскоре после этого недоразумения игрок Депортиво, прикрывая фланговую атаку, оформил отменный автогол. Так что команде в этот день очень повезло. ))
112910415
112910415
сегодня в 07:34
Иван Андреевич Крылов уже писал про этот случай :
" Как часто человек на деле слеп и глуп :
За счастьем, кажется, ты по пятам несёшься !
А как на деле с ним сочтёшься -
Попался, как ворона в суп ! " )))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:49
Да уж, есть от чего лысину чесать. Он кем себя возомнил?
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:49
Рискнул... не выгорело, поражение, не важно с каким счётом...
Гость
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