В Аргентине вратарь допустил ошибку, попытавшись уйти в атаку

Вратарь «Депортиво Риестра» Игнасио Арке допустил ошибку, которая привела к голу в матче чемпионата Аргентины с «Институто» (0:3).
После завершения атаки соперника голкипер взял мяч в руки и быстро начал развивать атаку своей команды, добежав в итоге почти до центрального круга, перед этим успев обойти главного арбитра. Однако в итоге находившийся рядом игрок соперника отобрал мяч и отдал передачу своему партнёру по команде, который с дальней дистанции забил гол в пустые ворота.
" Как часто человек на деле слеп и глуп :
За счастьем, кажется, ты по пятам несёшься !
А как на деле с ним сочтёшься -
Попался, как ворона в суп ! " )))
" Как часто человек на деле слеп и глуп :
За счастьем, кажется, ты по пятам несёшься !
А как на деле с ним сочтёшься -
Попался, как ворона в суп ! " )))