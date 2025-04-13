В «Динамо» Мх высказались на тему истекающего контракта Биджиева

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вчера, 13:59

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал, как обстоит дело с продлением контракта главного тренера команды .

Контракт с Биджиевым продлим, никаких проблем в этом плане нет. Но сейчас немного не до этого – главное, набирать очки в каждой игре. Что касается контракта, то уверен, что всё будет хорошо.