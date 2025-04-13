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В «Динамо» Мх высказались на тему истекающего контракта Биджиева

вчера, 13:59

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как обстоит дело с продлением контракта главного тренера команды Хасанби Биджиева.

Контракт с Биджиевым продлим, никаких проблем в этом плане нет. Но сейчас немного не до этого – главное, набирать очки в каждой игре. Что касается контракта, то уверен, что всё будет хорошо.

Напомним, Биджиев возглавил «Динамо» в феврале 2024 года. Его контракт истекает летом текущего года. Под руководством Биджиева махачкалинцы провели 46 матчей (16 побед, 12 ничьих и 18 поражений). На данный момент «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Вчера «бело-голубые» в рамках 24-го тура обыграли «Спартак».

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Все комментарии
czsdcdbj527q
czsdcdbj527q
вчера в 17:51
Если тренер борзеть не будет, то конечно договорятся.
протон
протон
вчера в 15:50
Всё зависит от текущей ситуации подумал Шамиль
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:27
На данный момент все идёт к тому что нужно продлевать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:25
Кто побеждает тот и высказывается. В Спартаке истерически высказались по поводу продажи Медины и затихли. Основательного нечего им сказать
drug01
drug01
вчера в 14:01
Еще сезон не закончился надо также играть!
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