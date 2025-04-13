В «Динамо» Мх высказались на тему истекающего контракта Биджиева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как обстоит дело с продлением контракта главного тренера команды Хасанби Биджиева.
Контракт с Биджиевым продлим, никаких проблем в этом плане нет. Но сейчас немного не до этого – главное, набирать очки в каждой игре. Что касается контракта, то уверен, что всё будет хорошо.
Напомним, Биджиев возглавил «Динамо» в феврале 2024 года. Его контракт истекает летом текущего года. Под руководством Биджиева махачкалинцы провели 46 матчей (16 побед, 12 ничьих и 18 поражений). На данный момент «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Вчера «бело-голубые» в рамках 24-го тура обыграли «Спартак».