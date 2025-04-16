Анчелотти запутался в желаниях. Футболисты «Реала» потеряли веру в великого тренера

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сегодня, 17:01

Впереди решающий матч в Лиге чемпионов.

Анчелотти не хочет терять крупную компенсацию

Карло много раз повторил, что хочет доработать контракт с «Реалом» до конца. Остался ещё один год. И понятна цель таких заявлений. Если Анчелотти уволится, то не получит компенсацию. Адвокат сказал клиенту настаивать на желании остаться, чтобы Пересу пришлось уволить наставника. За право сразу начать работу в другом клубе придется согласиться на меньшие отступные. Но бывший тренер «Ливерпуля», «Интера» и «Реала» Рафаэль Бенитес давно научил именитых тренеров торговаться.

И никто не смог научить «сливочных» отыгрывать три мяча в Лиге чемпионов. Нелепо сравнивать ситуацию с той, что была у Зидана в матчах против «Вольфсбурга». Зинедин получил камбэк после поражения в первом матче. Анчелотти тоже отыгрывался, и никогда речь не шла о трёх безответных мячах соперника. Количество тренерских ошибок, совершенных Карло в сезоне, привело бы любого другого наставника «Реала» к увольнению. Особенно если камбэк против «Арсенала» лишь на словах.

Атака «Мадрида» настраивается на отыгрыш. А соперник готовится к визиту на адскую кухню. Нервозность растет. Беллингем подтвердил потасовку с Рюдигером на тренировке. Мбаппе в Ла Лиге решили прикрыть, поскольку руководители испанского футбола хотят увидеть Килиана на поле против «Барселоны» через один тур. Французу впаяли один матч дисквалификации за удаление после жесткой игры в кость сопернику. У Анчелотти не получилось добиться от футболистов четкой дисциплины.

Карло ударился в воспоминания. Говорит, что мечтал возглавить «Ливерпуль». Тренировал в Англии «Челси» и «Эвертон». Проникся духом соперничества с «красными» и бросил мечту. А идею с работой в сборной Бразилии вынашивал дольше, чем женщины детей. В итоге родил отказ, чем сильно расстроил представителей «селесао». Ведь они отчаянно ведут поиски нового крутого тренера для Винисиуса в сборной Бразилии. Работа с национальными командами кажется Анчелотти скучной.

Карло не решается бросить большой футбол

Вторая жена убеждала Анчелотти успокоиться, уехать в Рио-де-Жанейро. Отдыхать на пляжах и спокойно готовиться к ЧМ -2026 с проблемной и привычно талантливой командой Бразилии. Четыре года назад умерла первая супруга Карло по имени Луиза. Потеря напомнила семье о возрасте главы. Анчелотти скоро исполнится 66 лет, на пороге старости. Но Карло не хочет признавать, что уже всё отдал в футболе. Именно поэтому один из его бывших клубов мечтает заполучить Анчелотти.

«Рома» после серии неудачных решений американского владельца доверилась ветерану Раньери. Клаудио 73 года. Итальянец честно сказал, что устал от футбола и сделал родному клубу одолжение. Раньери недолго играл за «Рому», а возглавил команду как тренер в третий раз в карьере. Дальше пенсия и время с внуком, которого Раньери сейчас приводит на работу. «Рома» проиграла всего в шести матчах из тридцати под руководством ветерана. Набрали нормальную форму в конце сезона.

Перестали часто пропускать мячи. «Рома» седьмая в Серии А, в пяти пунктах от «Ювентуса», который расположился на четвертой строчке. Вот этот клуб Анчелотти больше никогда не будет тренировать. Карло в молодости имел неосторожность поверить клану Аньелли. До сих пор плохо относится к их детищу. Воспитанник «Пармы» Анчелотти сначала стал легендой «Ромы», а потом перешел в «Милан», чтобы выиграть ещё больше значимых титулов. Именно эти три клуба – его любимцы дома.

«Парму» тренировать нет смысла. Возвращение Анчелотти в «Милан» смотрелось бы красиво. Но там команда, похожая на «Реал». «Россонери» обыграли «сливочных» на общем этапе Лиги чемпионов, а теперь Консейсау мучается с недисциплинированными футболистами. У «Милана» много проблем. «Рома» далека от чемпионского рывка, но единственную победу в Серии А в новом веке «джалоросси» одержали именно с опытным тренером Капелло. А Тотти болеет за возвращение Анчелотти.

Осталось трижды поднять бровь в «Реале»

Будет забавно, если Анчелотти сегодня отыграется в Лиге чемпионов. На его веку были великие проколы в матчах плей-офф. Как-то его «Милан» вылетел от «Депортиво» после победы 4:1 в первом поединке. Вторую игру великие итальянцы слили испанцам с разницей 0:4. Даже не пришлось играть в овертайме. Также никто не забыл величайший финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом». Анчелотти отдал перевес 3:0. А теперь в Лондоне допустил три безответных гола «Арсенала».

Но глупо отрицать, что Артете повезло. Райс забил первые голы со штрафных за всю жизнь. Деклан не второй Месси по исполнению таких стандартов. Мерино мог не пробить Куртуа, ведь Микель лишь центральный хавбек в роли вынужденного форварда. Но раз «Арсеналу» повезло, кто сказал, что «Реалу» не улыбнется удача в Мадриде? «Астон Вилла» и «Боруссия» показали вчера, что в Лиге чемпионов не осталось непобедимых клубов. «Арсенал» проигрывал «Интеру» в один мяч, а задача Мбаппе сложнее.

Анчелотти снова надо поднять бровь, как умеет. Символ невероятных поворотов пригодится и в других решающих поединках сезона. «Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка. Мало просто победы в Эль Класико. Важно выигрывать крупно. При равенстве показателей в таблице за Флика будет работать разгром на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Также против «Барселоны» играть в финале Кубка Испании. «Реал» с проблемной обороной встретит одну из самых острых команд в мире.

Даже если Карло ждёт тотальный провал – вылет от «Арсенала» и два поражения от «Барселоны», итальянец останется великим тренером. Настоящий Мистер. Ему лишь не повезло с характером молодых футболистов «Реала». Собрался токсичный коллектив. У Хаби Алонсо или Юргена Клоппа тоже были бы проблемы с этими ребятами на месте Карло. Но Анчелотти не просто так трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» и дважды побеждал с «Миланом». Артете нужно уважать соперника.