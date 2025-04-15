Инфантино о КЧМ: «Это настоящий чемпионат мира. Это лучшие игроки»

Глава ФИФА отреагировал на информацию о низких продажах билетов на матчи Клубного чемпионата мира.

Я вообще не волнуюсь на тему заполняемости стадионов, когда команды приезжают играть на чемпионат мира, играть ради чего-то настоящего, а не просто ради показательной игры, где иногда выставляются вторые или третьи составы.

Это настоящая игра. Это настоящий турнир. Это настоящий чемпионат мира. Это лучшие игроки. Это лучшие клубы.