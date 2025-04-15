Инфантино о КЧМ: «Это настоящий чемпионат мира. Это лучшие игроки»

Глава ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на информацию о низких продажах билетов на матчи Клубного чемпионата мира.
Я вообще не волнуюсь на тему заполняемости стадионов, когда команды приезжают играть на чемпионат мира, играть ради чего-то настоящего, а не просто ради показательной игры, где иногда выставляются вторые или третьи составы.
Это настоящая игра. Это настоящий турнир. Это настоящий чемпионат мира. Это лучшие игроки. Это лучшие клубы.
Когда люди видят, что это такое, они осознают, что нужно приехать. Мне в США всегда говорили: «Следует привозить лучших». Американцы хотят видеть лучшее. Они не желают видеть посредственные вещи. Что ж, лучшие в пути.
Но то,как это сейчас организовывается изнутри - это беда) знаю не понаслышке)
Но то,как это сейчас организовывается изнутри - это беда) знаю не понаслышке)