Мареска: «„Челси“ становится сильнее и делает нужные вещи»

Главный тренер «Челси» оценил развитие команды в нынешнем сезоне.

Вижу, что команда готова, и я так говорю из-за этого сезона. Со стороны это можно не заметить. За последние два года «Челси» не был в топ-4 ни разу. Мы же находились в верхней четверке большую часть сезона.

Вот почему фанаты должны верить нам, команде и клубу. Почти [весь] этот сезон мы провели в первой четверке. Это убедительное доказательство того, что команда становится сильнее и делает нужные вещи.