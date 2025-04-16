Мареска: «„Челси“ становится сильнее и делает нужные вещи»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил развитие команды в нынешнем сезоне.
Вижу, что команда готова, и я так говорю из-за этого сезона. Со стороны это можно не заметить. За последние два года «Челси» не был в топ-4 ни разу. Мы же находились в верхней четверке большую часть сезона.
Вот почему фанаты должны верить нам, команде и клубу. Почти [весь] этот сезон мы провели в первой четверке. Это убедительное доказательство того, что команда становится сильнее и делает нужные вещи.
«Синие» идут на 6-м месте в АПЛ.
затем тренер все превратил в руины.
и заруинили сезон не сегодня, а где то начиная с декабря по март.
сейчас у команды просто паника, ведь приходится бороться кость в кость за топ-5, а они так не умеют.
нет ни опыта, ни характера. потому жалкая ничья с 18 командой АПЛ.
Испвич больше заслужил победу, чем Челси ничью.
затем тренер все превратил в руины.
и заруинили сезон не сегодня, а где то начиная с декабря по март.
сейчас у команды просто паника, ведь приходится бороться кость в кость за топ-5, а они так не умеют.
нет ни опыта, ни характера. потому жалкая ничья с 18 командой АПЛ.
Испвич больше заслужил победу, чем Челси ничью.