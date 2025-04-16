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Мареска: «„Челси“ становится сильнее и делает нужные вещи»

вчера, 23:19

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил развитие команды в нынешнем сезоне.

Вижу, что команда готова, и я так говорю из-за этого сезона. Со стороны это можно не заметить. За последние два года «Челси» не был в топ-4 ни разу. Мы же находились в верхней четверке большую часть сезона.

Вот почему фанаты должны верить нам, команде и клубу. Почти [весь] этот сезон мы провели в первой четверке. Это убедительное доказательство того, что команда становится сильнее и делает нужные вещи.

«Синие» идут на 6-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
x8e3mqbtqygc
x8e3mqbtqygc
сегодня в 06:27
После эпохи Абрамовича Челси стал слабее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 03:53
Скорей владельцы идиоты)) а Мареска сделает все чтоб задержаться при них подольше
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:49
Какой же он идиот 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:36
Челси неплохо начал сезон, эти полсезона Мареска на багаже Почеттино выезжал, изображая из себя гения, когда синие были на подъеме.
затем тренер все превратил в руины.
и заруинили сезон не сегодня, а где то начиная с декабря по март.
сейчас у команды просто паника, ведь приходится бороться кость в кость за топ-5, а они так не умеют.
нет ни опыта, ни характера. потому жалкая ничья с 18 командой АПЛ.
Испвич больше заслужил победу, чем Челси ничью.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:30
Сдулся Челси сильно, в лч не попадут скорей всего
протон
протон
вчера в 23:23
За «были там большую часть сезона» никаких наград не дают. Игроки на багаже Почеттино отличный старт сезона выдали, а дальше остановились, футбол который ставит Мареска просто какая-то тоска. Игроки при аргентинце прогрессировали, бились, Палмер, Кайседо, Гюсто даже тот же Джексон, все становились лучше. При итальянце хоть один игрок стал лучше, чем в прошлом сезоне? Наоборот начали стагнировать. Тренер не виноват, он принял предложенную работу и делает то, на что способен. Все вопросы к недалекому руководству, которое дало возможность столь сырому тренеру уволив Почеттино, который в концовке сезона начал находить решения и выводить команду из кризиса. С этими управленцами клуб обратно не вернется, да они, судя по всему и не рассчитывают на такое, играют в приставку в реальной жизни.
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