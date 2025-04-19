Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 2 2024/2025

Энди Кэрролл высказался о своей зарплате в «Бордо» в 3500 долларов в месяц

сегодня, 00:44

Нападающий «Бордо» Энди Кэрролл поделился мнением о своей зарплате во французском клубе, которая составляет 3500 долларов в месяц.

Честно говоря, играть за «Бордо» на самом деле стоит мне денег, но в моей карьере деньги никогда не были главным. Я просто счастлив играть в футбол, я хочу стать частью истории этого клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Капелло: «Полузащита „Интера“ лучше, чем у „Барселоны“»
Сегодня, 00:10
Конте рассказал, сможет ли «Наполи» завоевать чемпионство в этом сезоне
Вчера, 23:09
Защитник «Интера» Бастони: «Я не знаю, как остановить Ямаля»
Вчера, 21:42
Конте высказался о переходе Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ
Вчера, 19:48
Гвардиола высказался о борьбе за выход в Лигу чемпионов
Вчера, 17:58
Артета: «„Ливерпулю“ придётся отложить чемпионскую вечеринку»
Вчера, 17:35
Сортировать
Все комментарии
R B
R B ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:07
Любительские команды могут участвовать в третьем дивизионе (Насьональ) системы футбольных лиг Франции.
В этом дивизионе могут выступать клубы с профессиональным, полупрофессиональным и любительским статусом
Bad Listener
Bad Listener ответ R B (раскрыть)
сегодня в 13:28
А в третий дивизион можно без статуса ПФК? У Бордо же нет статуса профессионального клуба
R B
R B ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:25
Лучшим бомбардиром команды является в этом сезоне. В 16 играх - 9 голов. Но в этом сезоне "Бордо" вряд ли сможет выйти в 3-по силе дивизион Франции..Там 5 туров до конца осталось, и отставание от лидера - 5 очков. Путевку в 3 дивизион получает только победитель чемпионата.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:38
А питерские южноамериканцы попадали под стол от смеха.
Capral
Capral
сегодня в 09:34
Как же он выживает за эти гроши?! Во Франции всё очень дорого. Помню, в Париже купил булочку и чашку кофе, так заплатил 6,50евро. А он же ещё и налоги огромные платит.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:23
Какой человек всё таки, не знаю как он там сейчас как футболист, но вот таких по духу людей щас не хватает большому футболу, а они все оказывается спокойно себе катают мяч в низших дивизионах разных стран. Вот оно чего. Уважаю таких людей которые ценят жизнь больше чем деньги, это сейчас становится редкостью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:59
Где-то в пустыне некий дайвер покрутил пальцем у виска ..
a78mztqabaqx
a78mztqabaqx
сегодня в 07:32
Похоже на безбедную жизнь он себе заработал.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:56
Хорошо, что так говорит и делает.... уважение к нему.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Так и есть. Энди реально уже история некогда вликого клуба!
протон
протон
сегодня в 01:07
А помните как надеялись на его связку с Суаресом?))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56, ред.
Энди - считай , что ты уже стал историей клуба , тебя будут долго вспоминать и слагать легенды о твоей з/п. Кэрролл - Бессребреник ! А в будущем тебя будут ставить в пример - непомерно алчным игрокам и их агентам - дабы сбавить их чрезмерные аппетиты...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:46
Ну молодец, играй и дальше)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 