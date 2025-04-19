Энди Кэрролл высказался о своей зарплате в «Бордо» в 3500 долларов в месяц

Нападающий «Бордо» Энди Кэрролл поделился мнением о своей зарплате во французском клубе, которая составляет 3500 долларов в месяц.
Честно говоря, играть за «Бордо» на самом деле стоит мне денег, но в моей карьере деньги никогда не были главным. Я просто счастлив играть в футбол, я хочу стать частью истории этого клуба.
В этом дивизионе могут выступать клубы с профессиональным, полупрофессиональным и любительским статусом
В этом дивизионе могут выступать клубы с профессиональным, полупрофессиональным и любительским статусом