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Антони рассказал, что мешало ему проявить себя в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:55

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий на правах аренды за «Бетис», рассказал, что мешало ему проявить себя в составе «дьяволов».

Личная жизнь сильно отвлекала, я пережил то, что пережил. Нравится мне это или нет, но это оказало на меня сильное влияние.

Знаю свой потенциал – я не зря ездил на чемпионат мира, не зря меня продали в МЮ за огромные деньги, и я знаю, чего стою. Люди видят определенные детали, но не смотрят на картину в целом.

В «Манчестер Юнайтед» у меня были и хорошие, и плохие моменты, но я мог бы сделать больше и выступить лучше.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:08
игрок уровня Бетиса.
хороший игрок в хорошем клубе.
Аякс ловко развел МЮ Антонично, и переплата не их вина.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:59
Он это говорит как будто сейчас он 30 голов забил за сезон, и претендент на ЗМ. Да в принципе ничего особенного в его игре не изменилось. Чуток с мертвой точки сдвинулся, и всё.
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
"Люди видят определенные детали, но не смотрят на картину в целом". В балете как и в футболе иногда кое кому, какие то детали постоянно мешают! Хотя говорят, что это как потенциал и показатель
настоящего мужика, так вот у Антони ни того ,ни другого!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:43
...Я уже позвонил Кантоне,жди!!!
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:41
...ниже среднего,однозначно!
протон
протон
вчера в 15:34
Да нет у Антони никакого потенциала. Даже сейчас он в форме делает 4+4 в 16 матчах, последний месяц без голевых действий. Обычный средний вингер за 20-30 миллионов, которого чудом занесло в топ-клуб из-за странных решений руководства.
Вещий
Вещий
вчера в 15:15
нужно как то налаживать личную жизнь, чтобы она не мешала...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:15
Легенда мю!!!!)))
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