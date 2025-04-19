Антони рассказал, что мешало ему проявить себя в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий на правах аренды за «Бетис», рассказал, что мешало ему проявить себя в составе «дьяволов».
Личная жизнь сильно отвлекала, я пережил то, что пережил. Нравится мне это или нет, но это оказало на меня сильное влияние.
Знаю свой потенциал – я не зря ездил на чемпионат мира, не зря меня продали в МЮ за огромные деньги, и я знаю, чего стою. Люди видят определенные детали, но не смотрят на картину в целом.
В «Манчестер Юнайтед» у меня были и хорошие, и плохие моменты, но я мог бы сделать больше и выступить лучше.
хороший игрок в хорошем клубе.
Аякс ловко развел МЮ Антонично, и переплата не их вина.
хороший игрок в хорошем клубе.
Аякс ловко развел МЮ Антонично, и переплата не их вина.
настоящего мужика, так вот у Антони ни того ,ни другого!!!
настоящего мужика, так вот у Антони ни того ,ни другого!!!