Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Спортивный юрист рассказал, кто может занять место «Химок» в новом сезоне

вчера, 19:32

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос о том, кто может занять место «Химок» в новом сезоне, если по итогам нынешней кампании команда займет место в стыковых матчах, но не сможет играть.

Какой будет процедура обмена между РПЛ и Первой лигой, если «Химки» попадут в стыковые матчи, но не смогут в них сыграть? Если одна из команд, которая попала в стыки, отказывается от участия в следующем сезоне или не получает лицензию, то команда, занявшая третье место в ФНЛ, выходит в РПЛ напрямую. Команда, ставшая в ФНЛ четвертой, проводит стыковые матчи с командой РПЛ. Соответственно, между лигами будет проведены стыковые матчи между одной парой команд.

Что, если «Химки» избегут стыковых матчей, но не получат лицензию на новый сезон? Согласно пункту 4.5.5 регламента, решение принимает исполком РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, при этом приоритет отдается клубам, выступавшим в РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Химки
Источник: matchtv.ru
Анри погулял с Терри Крюсом, Пепе увидел северное сияние. Как футболисты провели эту неделю
Вчера, 16:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Игрок «Айнтрахта» испугался орла
17 апреля Фото
ОфициальноПавел Яковлев стал капитаном медиакоманды «БроукБойз»
16 апреля
Селихов рассказал, почему не сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России
16 апреля
Садыгов: «Не могу отвечать за других людей, если что, сыграют резервисты»
16 апреля
Плохой футбол грандов – очарование сезона. Зрители выиграли из-за непредсказуемости сюжетов
16 апреляRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии1
Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 20:07
Свято место пусто не будет. На горизонте маячит Сочи со своими 500 болельщиками...
AzzY
AzzY
вчера в 20:05
Гадание на кофейной гуще... Когда то обсуждали увеличение РПЛ до 18 команд ,а теперь (((
dnge85s65j2w
dnge85s65j2w
вчера в 19:49
Похоже потеряем ещё один клуб на долгие годы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 