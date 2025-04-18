Спортивный юрист рассказал, кто может занять место «Химок» в новом сезоне

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос о том, кто может занять место «Химок» в новом сезоне, если по итогам нынешней кампании команда займет место в стыковых матчах, но не сможет играть.
Какой будет процедура обмена между РПЛ и Первой лигой, если «Химки» попадут в стыковые матчи, но не смогут в них сыграть? Если одна из команд, которая попала в стыки, отказывается от участия в следующем сезоне или не получает лицензию, то команда, занявшая третье место в ФНЛ, выходит в РПЛ напрямую. Команда, ставшая в ФНЛ четвертой, проводит стыковые матчи с командой РПЛ. Соответственно, между лигами будет проведены стыковые матчи между одной парой команд.
Что, если «Химки» избегут стыковых матчей, но не получат лицензию на новый сезон? Согласно пункту 4.5.5 регламента, решение принимает исполком РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, при этом приоритет отдается клубам, выступавшим в РПЛ.