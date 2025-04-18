Спортивный юрист рассказал, кто может занять место «Химок» в новом сезоне

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос о том, кто может занять место «Химок» в новом сезоне, если по итогам нынешней кампании команда займет место в стыковых матчах, но не сможет играть.

Какой будет процедура обмена между РПЛ и Первой лигой, если «Химки» попадут в стыковые матчи, но не смогут в них сыграть? Если одна из команд, которая попала в стыки, отказывается от участия в следующем сезоне или не получает лицензию, то команда, занявшая третье место в ФНЛ , выходит в РПЛ напрямую. Команда, ставшая в ФНЛ четвертой, проводит стыковые матчи с командой РПЛ . Соответственно, между лигами будет проведены стыковые матчи между одной парой команд.