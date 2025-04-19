С «Вулверхэмптоном» может сыграть молодёжь «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» допустил, что в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» может сыграть молодёжь «дьяволов».

Полагаю, сейчас не лучший момент в сезоне, да и сам сезон не лучший, чтобы выпускать молодых – у них должны быть веские основания на то, чтобы проявить себя. Но сейчас нам нужно это сделать, и неожиданности порой случаются.

Эйден [Хевен] недавно играл, и честно могу сказать: мы решились на это из-за травм. Но на данный момент Эйден, думаю, игрок обоймы, и если он готов и выдерживает конкуренцию, то он готов выходить на поле. Так что посмотрим.

[Харри] Амасс очень хорошо сегодня потрудился. Чидо [Оби-Мартин] весьма неплохо себя проявлял, когда выходил на поле. Сейчас трудная ситуация и не тот момент, когда молодые должны играть, но если нам придется их выпустить, то мы сделаем это.