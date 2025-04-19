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С «Вулверхэмптоном» может сыграть молодёжь «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:33
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон16:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим допустил, что в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» может сыграть молодёжь «дьяволов».

Полагаю, сейчас не лучший момент в сезоне, да и сам сезон не лучший, чтобы выпускать молодых – у них должны быть веские основания на то, чтобы проявить себя. Но сейчас нам нужно это сделать, и неожиданности порой случаются.

Эйден [Хевен] недавно играл, и честно могу сказать: мы решились на это из-за травм. Но на данный момент Эйден, думаю, игрок обоймы, и если он готов и выдерживает конкуренцию, то он готов выходить на поле. Так что посмотрим.

[Харри] Амасс очень хорошо сегодня потрудился. Чидо [Оби-Мартин] весьма неплохо себя проявлял, когда выходил на поле. Сейчас трудная ситуация и не тот момент, когда молодые должны играть, но если нам придется их выпустить, то мы сделаем это.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:56
Можно было и не объявлять об этом
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:35
Федерация футбола Великобритании может не разрешить, заявив о неуважении "МЮ" к сопернику.
vjb7tx8g7766
vjb7tx8g7766
вчера в 11:07
Молодежь хочет играть и они не подведут
shur
shur
вчера в 09:08
...у него всё в порядке, Он допускает....!!! Он думает!!! Он рассуждает!! Он удивляет!!! Он поражает!!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:57
Похоже наверное это так... Проблемы появились
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:52
Думаю, если эту молодёжь разбавить старичками - Гиггзом, Скоулзом, Руни, Шмейхелем, и даже Кантона с Канчельскисом, то игра и результат будут несравнимо лучше, чем от нынешнего бесхребетного костяка великой команды.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:44
Им тоже зарплату не платят как в Химках?)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:39, ред.
А зачем он такие вещи говорит? Лучше бы похвалил ребят тогда и сказал что верит в них, чем такое. На их молодые неокрепшие психики теперь будет ещё давлеть тот факт что тренер считает их второсортными и не очень то и верит в их успех. Вот иногда кажется что Аморим совсем в людях не разбирается и не понимает как с ними взаимодействовать, его навыки общения это какое-то преступное недоразумение. А ведь он открывает рот наверняка не только в присутствии прессы, что он им там говорит? Сначала мне казалось что Аморим как то не вписывается в среду токсичную МЮ, но теперь мне кажется я ошибался, он как раз то что им нужно для дальнейшего разрушения команды. Они опять нашли друг друга
Гость
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