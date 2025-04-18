Анри погулял с Терри Крюсом, Пепе увидел северное сияние. Как футболисты провели эту неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Неймар устроил праздник для своей девушки — у нее был день рождения.

Но и про себя не забыл.

Джефф Голдблюм, Терри Анри и Терри Крюс посетили матч «Комо»

Тьяго Алькантаре исполнилось 34 года.

Андрес Иньеста насладился цветением сакуры.

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке провел время с семьей.

Бывший защитник «Реала» Пепе увидел северное сияние.

Моизе Кин показал, как ходит со спущенными штанами по дому.

Рубен Диаш показал, как отдыхает со своей собакой.

Стиляги дня. Сегодня будет целая подборка — многие футболисты отличились для этой рубрики.

Форвард «Фулхэма» Алекс Ивоби.

Игрок МЮ Алехандро Гарначо.

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори.

Легенда бразильского футбола Кака.

Великий и ужасный Марио Балотелли.

Игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо выгулял своего пса.

Милота дня. Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд стал отцом в третий раз.

Криштиану Роналду тоже достоин попадания в эту рубрику. Якобы он не гонится за особым рекордом, но кто поверит в это?

А эту легенду не так просто узнать — великий Франческо Тольдо. Эх, время...

Стивен Джеррард посетил гонки.

А Франческо Тотти и Пауло Дибала — теннис.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Путешествуйте, если это возможно. Берите пример с Элдора Шомуродова, который посетил Париж.