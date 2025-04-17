Игрок «Айнтрахта» испугался орла

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вчера, 12:08

Нападающий «Айнтрахта» был напуган орлом.

Футболисту показали птицу по имени Аттила, которая является талисманом франкфуртского клуба. При этом игрок всё-таки решился несколько раз прикоснуться к ней пальцем.