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Игрок «Айнтрахта» испугался орла

вчера, 12:08

Нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике был напуган орлом.

Футболисту показали птицу по имени Аттила, которая является талисманом франкфуртского клуба. При этом игрок всё-таки решился несколько раз прикоснуться к ней пальцем.

Игрок «Айнтрахта» испугался орла Игрок «Айнтрахта» испугался орла Игрок «Айнтрахта» испугался орла

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:08
Мда, такого 58а ещё поискать надо.
Современный футбол мельчает.

Очень трудно представить, чтоб Яп Стам так отреагировал.
lobsterdam
lobsterdam ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 15:17
У МЮ талисман сам хозяин преисподней и может наказать за столь неуместные плоские шуточки…
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:25
Хорошо это не талисман МЮ. В рамках экономии, сделали бы из него плов, и прокормили бы игроков. Одним ударом двух зайцев, так сказать. И Орла кормит не надо, и игроки сыты.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:18
Главное петухов не бояться сегодня
Гость
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