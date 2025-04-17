Игрок «Айнтрахта» испугался орла

Нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике был напуган орлом.
Футболисту показали птицу по имени Аттила, которая является талисманом франкфуртского клуба. При этом игрок всё-таки решился несколько раз прикоснуться к ней пальцем.
Нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике был напуган орлом.
Футболисту показали птицу по имени Аттила, которая является талисманом франкфуртского клуба. При этом игрок всё-таки решился несколько раз прикоснуться к ней пальцем.
Современный футбол мельчает.
Очень трудно представить, чтоб Яп Стам так отреагировал.
Современный футбол мельчает.
Очень трудно представить, чтоб Яп Стам так отреагировал.