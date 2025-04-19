«Барселона» подаст жалобу из-за расписания матчей

«Барселона» объявила о подаче жалобы в связи с расписанием матчей команды.
Футбольный клуб «Барселона» уже несколько раз в течение этого сезона выражал своё несогласие с критериями, установленными Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в отношении определения расписания матчей нашей основной команды.
Мы считаем, как вчера публично заявил наш тренер Ханси Флик, заявление которого мы полностью поддерживаем и разделяем, что компетентные органы испанского футбола должны быть более осторожны с теми командами, которые, как и наша, участвуют во всех официальных соревнованиях на заключительном этапе сезона. Этот вопрос стоит уже давно, и, не сомневаясь в сложности структурирования столь плотного графика матчей, ФК «Барселона» продолжит отстаивать свои интересы перед национальными и международными футбольными органами, чтобы спортивный календарь был более последовательным.
В связи с этим ФК «Барселона» подаст официальную жалобу в регулирующие органы футбола, чтобы избежать новых ситуаций, наносящих ущерб главным действующим лицам мира футбола — футболистам.
Считаю, что без выяснения всех этих нюансов пользователи рановато набросились на команду, обвиняя её во всех грехах.
Считаю, что без выяснения всех этих нюансов пользователи рановато набросились на команду, обвиняя её во всех грехах.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Смотрю сейчас Барсу и просто Ху...ю!!!!!!! Чистое удаление у Барсы зажали!!!!!!! А защита барсуков, как обычно- во всей красе...
Жаль, ведя 3:1 и....... Обидно. Ну ничего, с такой обороной, с такими провалами, нормальный клуб им устроит...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Смотрю сейчас Барсу и просто Ху...ю!!!!!!! Чистое удаление у Барсы зажали!!!!!!! А защита барсуков, как обычно- во всей красе...
Жаль, ведя 3:1 и....... Обидно. Ну ничего, с такой обороной, с такими провалами, нормальный клуб им устроит...
но когда клуб побеждпая во турнирах, доходит до полуфинала ЛЧ и финала КИ
график становится плотным )))
или вылетай, или молча побеждай.
но когда клуб побеждпая во турнирах, доходит до полуфинала ЛЧ и финала КИ
график становится плотным )))
или вылетай, или молча побеждай.
Жалобщики!!!!!!!
Жалобщики!!!!!!!