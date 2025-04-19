«Барселона» подаст жалобу из-за расписания матчей

«Барселона» объявила о подаче жалобы в связи с расписанием матчей команды.

Футбольный клуб «Барселона» уже несколько раз в течение этого сезона выражал своё несогласие с критериями, установленными Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в отношении определения расписания матчей нашей основной команды.

Мы считаем, как вчера публично заявил наш тренер Ханси Флик, заявление которого мы полностью поддерживаем и разделяем, что компетентные органы испанского футбола должны быть более осторожны с теми командами, которые, как и наша, участвуют во всех официальных соревнованиях на заключительном этапе сезона. Этот вопрос стоит уже давно, и, не сомневаясь в сложности структурирования столь плотного графика матчей, ФК «Барселона» продолжит отстаивать свои интересы перед национальными и международными футбольными органами, чтобы спортивный календарь был более последовательным.