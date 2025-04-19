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«Барселона» подаст жалобу из-за расписания матчей

вчера, 18:17

«Барселона» объявила о подаче жалобы в связи с расписанием матчей команды.

Футбольный клуб «Барселона» уже несколько раз в течение этого сезона выражал своё несогласие с критериями, установленными Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в отношении определения расписания матчей нашей основной команды.

Мы считаем, как вчера публично заявил наш тренер Ханси Флик, заявление которого мы полностью поддерживаем и разделяем, что компетентные органы испанского футбола должны быть более осторожны с теми командами, которые, как и наша, участвуют во всех официальных соревнованиях на заключительном этапе сезона. Этот вопрос стоит уже давно, и, не сомневаясь в сложности структурирования столь плотного графика матчей, ФК «Барселона» продолжит отстаивать свои интересы перед национальными и международными футбольными органами, чтобы спортивный календарь был более последовательным.

В связи с этим ФК «Барселона» подаст официальную жалобу в регулирующие органы футбола, чтобы избежать новых ситуаций, наносящих ущерб главным действующим лицам мира футбола — футболистам.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:41
Хорошо бы сравнить график игр "Барселоны" с графиком того же "Реала", и только тогда делать какие - то выводы. Следующий вопрос: почему "Барса" не предъявляла никаких претензий при составлении расписания игр внутреннего чемпионата перед началом оного. Тогда всё устраивало ?
Считаю, что без выяснения всех этих нюансов пользователи рановато набросились на команду, обвиняя её во всех грехах.
hjgqcpg8fgvv
hjgqcpg8fgvv
вчера в 21:13
Флик поплыл
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 20:42
от кого было слышно? от комментаторов диванных на соссере? )
RM_35
RM_35
вчера в 20:22
недавно все у них было хорошо, когда Реал жаловался на календарь, а тут начали плохо играть, так уже виноват график!!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:20
Странно когда жаловался Реал то было слышно "фу такими быть", "играйте тряпки" и т.д...теперь эти решили так же сказать, а им оказывается жаловаться то можно?!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:16
Лять, у Реала точно такой же график, зачем жаловаться? Сливочные конечно вылетели с ЛЧ. И чуток легче будет. Ну вылетайте тогда и вы. Хотят требл взять, но график не нравится, два не будет.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:07
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:03
    Может ещё молоко за вредность выдавать?)...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:53
    календарь для всех равный.
    но когда клуб побеждпая во турнирах, доходит до полуфинала ЛЧ и финала КИ
    график становится плотным )))
    или вылетай, или молча побеждай.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:27
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Жалобщики!!!!!!!
    Гость
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